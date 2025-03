Los participantes de la nueva edición de Supervivientes 2025 ya han emprendido su aventura a Honduras. Esta misma mañana los concursantes confirmados y, los que todavía el programa no ha querido desvelar, acudían a el aeropuerto de Barajas donde cogerían un avión que les trasladaría hasta su nueva aventura.

Se filtra uno de los nuevos concursantes de Supervivientes 2025 / Europa Press

Las caras de nerviosismo, confusión y emoción se podían ver en el rostro de los concursantes. Sin embargo, la productora no ha podido evitar que se desvelen inesperadamente el nombre de los participantes que, todavía, son secretos. Entre ellos nos encontramos a una ex modelo y concursante de realities chilenos, a una influencer y entrenadora fit, un chef y un ex militar. Este último ha causado mucho revuelo, ya que fue uno de los protagonistas de la séptima edición del reality de La isla de las tentaciones.

¿Quién es uno de los nuevos concursantes sorpresa de Supervivientes 2025?

Borja González es un joven valenciano y militar, que se dio a conocer en el programa de La isla de las tentaciones. A este, acudió junto a su pareja de tres años, Ana Solma, con la que superaron las pruebas del amor y la tentación, y se fueron juntos de la mano.

Al poco tiempo, confirmaron que esperaban su primer hijo juntos, el cual protagoniza los vídeos de humor de sus padres. En la actualidad, tanto Borja como Ana se dedican a redes sociales, donde comparten sus viajes, su vida en familia y novedades sobre el negocio de estética que regenta Ana desde hace varios años.

El pasado mes de octubre, ambos se vieron afectados por la DANA que asoló la Comunidad Valenciana. A través de sus plataformas, mostraban la realidad y el día a día de lo sucedido.

¿Rumbo a Honduras?

Las cámaras de Europa Press pillaron al joven, el cual entre risas dijo que “se iba a Asturias a comer un buen cachopo”. Por el momento, nos toca esperar al jueves, 6 de marzo, cuando se estrene Supervivientes 2025 y Jorge Javier Vázquez nombre a los concursantes que saltarán del helicóptero y participaran en el reality de aventura y supervivencia más duro de la pequeña pantalla.