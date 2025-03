El jueves de la pasada semana, la noticia saltaba a la palestra y pillaba a todos por sorpresa: el televisivo Frank Cuesta era detenido tras recibir una denuncia donde se le señalaba y acusaba de “posesión ilegal de animales salvajes protegidos” y, por tanto, “de carecer de la documentación de estos, especial de nutrias y loris perezosos”, según informaba el Departamento de Parques Nacionales de Tailandia.

¿Qué ha sucedido con Frank Cuesta? / EFE

Asimismo, el herpetólogo era puesto en libertad bajo fianza tras la comparecencia ante el juez y en la que estuvieron presentes un intérprete y su abogada, según trasladaron desde el Tribunal Provincial de Kanchanaburi. Además, la comparecencia se extendió a lo largo de más de tres horas.

Según ha trascendido desde el Tribunal Provincial de Kanchanaburi en Tailandia Cuesta, Frank Cuest se enfrenta a cargo relacionados con la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre en el país tailandés.

“La denuncia viene de alguien de su entorno”

Con toda esta polémica, uno de los amigos más cercanos del herpetólogo ha salido en su defensa. Se trata del influencer y youtuber, Javier Oliveira, que entró en directo en el programa de Ana Rosa Quintana, para aclarar lo sucedido y dar pistas de quién o qué podría ser lo que habría motivado esta denuncia.

A lo largo de su intervención, Oliveira se mostraba tajante: "Estamos a la espera de pagar la fianza para que salga. Estaba hablando en directo con él cuando me dijo que tenía muchísimos policías haciéndole una redada" añadiendo que “la denuncia parte de alguien de su entorno que ha contactado con la policía y ha aportado grabaciones”.

¿Cómo se encuentra Frank Cuesta tras su detención? / Telecinco/Youtube

De hecho, el yotuuber quiso recalcar que Cuesta “estaba dispuesto a legar a un acuerdo para irse y que en el vídeo que se ha viralizado se ha podido malinterpretar como un intento de huida”. De ese modo, quiso acallar los rumores que señalaban que Frank había intentado huir y que se mostro reacio y tosco a colaborar con los agentes de la policía tailandesa.

Oliveira no quiso perder la oportunidad para señalar que “se le quitaron las nutrias, una serpiente y la civeta porque se consideran especies que no tienen licencia”, es por eso que “él pensaba que estaba todo en orden y no hacíamos nada a escondidas” añadiendo que lo último que podemos saber es que a él le constaba que la licencia estaba en vigor y, de repente, se la habían quitado".