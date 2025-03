Una actriz española se moja sobre la polémica de Karla Sofía Gascón

Parecía que iba a ser una gala de los Oscars polémica y reñida, pero finalmente no ha sido ninguna de las dos cosas. Contra todos los pronósticos, 'Emilia Pérez' y 'The Brutalist', las cintas que partían con más nominaciones, no fueron las grandes protagonistas de la noche. El jurado se rindió a 'Anora', la películade Sean Baker consiguió cinco estatuillas, incluyendo mejor película y actriz, Mikey Madison.

El premio de Mikey Madison despejó la gran duda de la noche, sobre si la actriz española Karla Sofía Gascón se llevaría el Oscar a la mejor actriz o no, después de salir a la luz sus polémicos tuits. Y sobre esta cuestión se pronunció otra intérprete española: Gabriela Andrada. A su juicio, el hecho de descubrir sus antiguos tuits "ha sido terriblemente desafortunado". No obstante, según sus palabras, "no ha sido un delito penal tampoco".

Las estrellas se han vestido de estatuilla mayoritariamente, en colores dorados y brillantes plateados. Mucho glamur y poca originalidad, a excepción de algunos 'looks' inconformistas en esmeralda y un osado mantequilla.