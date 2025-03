Sofía Cristo habla sobre su recuperación de las adicciones: "Yo no considero que a mí me tengan que ayudar, me tengo que ayudar yo"

Sofía Cristo es un ejemplo de superación por muchos motivos. No solo por la delicada situación que vivió durante su infancia por culpa de los malos tratos que su padre ejercía sobre su madre, también por las adicciones que tuvo durante años. Ahora, la dj es una persona completamente renovada a pesar de las piedras que la vida le ha puesto en el camino. Tanto es así que ya hace doce años que no consume y ha hecho balance sobre el esfuerzo que ha llevado a cabo ante las cámaras. "Yo no considero que a mí me tengan que ayudar o no, me tengo que ayudar yo. Al final se tiene que hacer... yo me tengo que hacer responsable de mi recuperación y una vez que entras en un centro, el que se tiene que responsabilizar es uno mismo", ha confesado. Además, ha explicado que "eso es a lo que te enseñan, a fomentar la autonomía del paciente", por lo que "yo no necesito a nadie" aunque sí reconoció que "tengo una red de apoyo maravillosa, que son mis amigos y mi familia". Eso sí, Sofía habló de que una de las cosas que aprendió durante su recuperación es que "el tratamiento es para gente moderna, y la gente moderna se tiene que preparar para que, pase lo que pase, no recaigas". Te puede interesar Con ese "pase lo que pase", la dj comentó que "puede pasar de todo, se te puede morir un familiar, te puede dejar una pareja, puedes perder un amigo, puedes perder un trabajo" y es el momento de "tener las herramientas suficientes como para poder recurrir a una reunión, a tu tratamiento, a tus terapias... pero pase lo que pase, como si me quedara sola ahora mismo, yo no puedo recaer", afirmó. / Cedida