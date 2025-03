Antes del famoso Montoya de la última edición de "La Isla de las Tentaciones", hubo otro Montoya de nombre Gonzalo. El sevillano vivió en 2020 la aventura de amor de República Dominicana (aunque en su caso fue de desamor) junto a Susana Molina, más conocida como Susana Bicho. La influencer murciana, ganadora de Gran Hermano 14, el programa donde precisamente conoció a Gonzalo Montoya, decidió poner fin a siete años de noviazgo en la hoguera final de "La Isla" (primera edición).

¿Qué fue del primer Montoya de "La Isla de las Tentaciones"? De ser el ex de Susana Bicho a desfilar por la alfombra roja de los Goya / Telecinco

Desde entonces, han pasado cinco años. Susana Bicho, íntima amiga de Anabel Pantoja y uno de sus grandes apoyos durante el ingreso de su hija Alma y la investigación abierta por supuesto maltrato, ha sido noticia recientemente al anunciar que se casa con el veterinario Guillermo Valle este verano en Madrid. ¿Y qué fue de su ex Gonzalo Montoya? Su apellido está más de moda que nunca, a raíz del grito viral que protagonizó otro concursante de "La Isla de las Tentaciones". Lo que son las casualidades de la vida.

A Gonzalo Montoya le ha costado más encontrar de nuevo el amor, aunque en la actualidad es feliz junto a María López, con la que lleva saliendo desde principios de 2021. En el terreno profesional, Montoya, que se hizo famoso tras su aparición en Gran Hermano 14, donde concursó junto a su gemelo Carlos, vive alejado de los platós de televisión. Y en consecuencia, del éxito de la actual edición de "La Isla de las Tentaciones".

El sevillano está centrado en su trabajo como representante de artistas e influencer de viajes. Su Instagram, de hecho, está plagado de fotografías de revista en diferentes puntos del mundo. Gonzalo Montoya tiene también dos bares de copa y una tienda de tatuajes.

Este pasado mes de enero sorprendió pisando nada menos que la alfombra roja de los premios Goya como si fuese una estrella más. "Hacía años que no estaba tan nervioso. Para mí, este ha sido el mayor premio profesional que alguien puede otorgarme. Gracias @academiadecine", confesó en su cuenta de Instagram, donde ronda el medio millón de seguidores.

"A nivel profesional, recibir esta invitación por vuestra parte significa saber que cada vez que intento transmitir lo que tengo dentro no cae en manos vacías. Es una realidad, yo no esperaba esto. No sabía que detrás de cada texto cinematográfico, cada vídeo o cada idea creativa podría ser valorada por personas a las que valoro tantísimo y que me han hecho sentir todo tipo de emociones a través de una pantalla", escribió.