La pasada madruga, el programa de Telecinco ¡DeViernes! recibió una visita muy especial. Se trataba de Olga Moreno, la ex mujer de Antonio David Flores, que acaba de superar uno de los peores años de vida.

Olga Moreno regresa a Telecinco y carga contra Antonio David Flores / Telecinco

A lo largo de la entrevista, la ex superviviente contó como ha estado estos últimos ocho meses alejada de la pantalla: “como ya sabéis, voy a Supervivientes All Stars y dos días antes fallece mi madre. Para mí es muy complicado, pero voy porque mi madre quería que fuese. Creía que iba a pasar ese duelo bien, pero me costó muchísimo” comenzó a contar muy emocionada Moreno, recordando el gran esfuerzo emocional que supuso para ella volver a la televisión y, en especial, a Telecinco tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco.

De hecho, fue tras su regreso del reality de supervivencia en Honduras que la diseñadora andaluza rompió con Antonio David: “Nos separamos y es una cosa que ya tengo sanado. Ahora mismo, eso lo tengo aparte y no quiero hablar sobre ello" refiriéndose al excolaborador de Mediaset como su “exmarido” y evitando en todo momento pronunciar su nombre. No es de extrañar esta reacción por parte de Moreno, ya que ambos acabaron muy mal tras desvelarse la relación extramatrimonial de más de cinco años que Flores mantenía con Marta Riesco.

"No voy a hablar nada de lo que ha pasado anteriormente. Ya han pasado cuatro años” zanjó Olga no queriendo hablar más del padre de su hija, añadiendo que “en estos momentos la relación es correcta y buena, gracias a Dios y que ojalá sea así toda la vida”.