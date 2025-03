Nuevo varapalo para Joaquín Sánchez: su cuñado se sienta en ¡DeViernes! y desvela todas sus infidelidades

La pasada madrugada, el programa de Telecinco, ¡DeViernes!, tuvo una de sus noches más polémicas. Desde que la modelo e influencer de la plataforma para adultos, OnlyFans, Claudia Bavel, se sentará en el plató del espacio de Mediaset son numerosos los ligues, romances y hombres con los que se la ha emparejado.

De hecho, entre los nombres más conocidos se encuentran Vinicius Jr., Iker Casillas y Joaquín Sánchez. Este último ha sorprendido a todo el mundo, ya que muestra una unión consolidada con su mujer, Susana Saborío. Sin embargo, el tono de la entrevista a Bavel cambió cuando se emitieron unas imágenes en exclusiva del cuñado del exjugador bético.

"Cuando me dijeron lo de Claudia Bavel digo '¿esto?, esto es una tontería"

La joven confesaba que “siempre le escriben ellos” ya que “ella no ve el fútbol”, y que en el caso de Joaquín era él quien “le miraba las historias de Instagram” y, al poco tiempo, “empezó a escribirle”. Esta versión la corroboró José María Saborío, cuñado de Sánchez, que no dudó en destapar como era realmente el ex jugador bético: "Cuando me dijeron lo de Claudia Bavel digo '¿esto?, esto es una tontería" añadiendo que “había sido testigo de infidelidades y se las había callado”.

Asimismo, José María confirmó que su hermana, Susana, estaba a tanto de todo, y que “es cosa de ella que lo consienta o no”, informando al equipo de ¡DeViernes! que la relación con su hermana en inexistente y que lleva más de un año sin tener relación de ningún tipo con ella.

Nuevo varapalo para Joaquín Sánchez: su cuñado se sienta en ¡DeViernes! y cuenta todas sus infidelidades / Telecinco

"Mientras el bolsillo esté lleno, ella mira para otro lado”

No contento con desvelar el tipo de relación que mantiene su hermana con el ex bético, comentó que las infidelidades son continuas, llegando incluso a “haber mantenido un romance con una presentadora de una sección de informativos de Canal Sur” algo que dejó a los que se encontraban en plató atónitos.

Del mismo modo, Saborío se mostró muy duro con su hermana diciendo que “mientras el bolsillo esté lleno, ella no tendrá problema de mirar para otro lado y hacer de tripas corazón”. No obstante, tras las imágenes de la entrevista del cuñado de Joaquín, fueron numerosos los colaboradores que apuntaron a un motivo económico por el que José María Saborío estaría haciendo este tipo de declaraciones.