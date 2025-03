Isa Pantoja explica los motivos por los que no acudió al encuentro familiar de su prima Anabel en el que sí estuvo Kiko Rivera: "No me hubiera sentido nada cómoda"

Parecía que había habido un acercamiento en Canarias pero no, Isa Pantoja confirmó este viernes en Vamos a ver que la relación con su hermano Kiko Rivera es inexistente. Y de hecho, no acudió al encuentro familiar de su prima Anabel en Sevilla en el que sí estuvo Kiko: "No me hubiera sentido nada cómoda".

Una celebración que ha compartido su hermano en las redes sociales donde cuenta que por fin ha conocido a Alma, la hija de Anabel y David; y a la que acudieron familiares y amigos de la sobrina de Isabel Pantoja. Al respecto, Isa Pantoja aseguró que no había sido invitada, pero que tampoco sabía de esta reunión familiar.

Anabel Pantoja despeja las dudas sobre la salud de su hija y comparte este vídeo con un revelador mensaje: "Ella quiso salir en el vídeo" / Instagram

Asimismo, aseguró que, de haber sido invitada, tampoco habría acudido: "No me hubiera sentido nada cómoda con personas de las que no me fío". En este punto, el presentador de Vamos a ver, Joaquín Prat, quiso conocer a quién se refería concretamente e Isa dijo que "como por ejemplo Raquel (Bollo)" que aparece en las fotos.

La decisión de la madre de Anabel Pantoja con el padre de su nieta: "En los juzgados la nombra y a ella no le sienta bien" / Instagram

De todos modos, Isa aseguró que ya tuvo la oportunidad de conocer a la hija de sobrina en Sevilla unos días atrás, pero que fue en privado, de ahí que no saliese en las redes sociales.

Anabel dejó su Sevilla natal para trasladarse a Madrid, donde estudió maquillaje y se formó como profesional en el campo. Pronto comenzó a trabajar como asistente de su tía, lo que le permitió dar sus primeros pasos en el mundo de la televisión. Su debut en este ámbito fue en 2011, cuando se unió como colaboradora al programa El programa de Ana Rosa en Telecinco. Más tarde, entre 2013 y 2016, participó también en Mujeres y hombres y viceversa en Telecinco, donde se desempeñó como comentarista.

En 2014, Anabel dio el salto a Supervivientes, convirtiéndose en concursante de la edición junto a figuras como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, aunque fue la segunda expulsada después de quince días de convivencia. De 2015 a 2017, trabajó como colaboradora en ¡Qué tiempo tan feliz! y en 2016 participó en Levántate All Stars, un concurso presentado por Jesús Vázquez, también en Telecinco.

Anabel Pantoja / EUROPA PRESS TV

A partir de 2015, comenzó a colaborar en el debate de Gran Hermano 16 y en el programa Sálvame, donde sus intervenciones pasaron de ser esporádicas a convertirse en una presencia constante, lo que la hizo ganar gran popularidad, especialmente en redes sociales, donde llegó a superar el millón de seguidores en Instagram. En 2019, fue concursante de Gran Hermano VIP, donde coincidió con figuras como Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores, siendo la primera expulsada. Al año siguiente, participó en El tiempo del descuento, alcanzando la final. En 2020, fue la primera participante en Solos/Solas de Mitele Plus.

En paralelo a su carrera televisiva, en 2018 Anabel emprendió su propio negocio, abriendo un salón de uñas y lanzando una línea de bañadores, además de diseñar joyas para la marca Lueli. También comenzó a trabajar como influencer en redes sociales con la agencia Influgency y, en 2021, amplió su proyecto a la creación de complementos.

En 2022, participó nuevamente en el reality Supervivientes, donde compartió aventura con Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Fue en esta edición donde conoció al esgrimista español Yulen Pereira, con quien inició una relación. Sin embargo, tras regresar de la gira latinoamericana que realizó con su tía Isabel Pantoja, Yulen rompió con ella, lo que la volvió a colocar en el centro de atención de la prensa del corazón, alimentando rumores que ella misma desmintió.

Influencer

A pesar de las dificultades personales, Anabel parece disfrutar de su faceta de influencer, participando en eventos de gran renombre. En uno de ellos, compartió protagonismo con otras grandes figuras del ámbito influencer como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo, consolidándose como una de las personalidades más destacadas del panorama actual. Recientemente, Anabel ha dado la bienvenida a su hija Alma, lo que marca una nueva etapa en su vida.