Una semana nueva, y otra polémica. Este parece ser el nuevo lema de Kanye West y su mujer, Bianca Censori. Tras el escándalo de la alfombra roja de los Grammy, la pareja ha vuelto a acaparar las portadas y todos los comentarios en las redes sociales.

Un nuevo proyecto

Según han informado, el motivo por el que Bianca Censori se ha vuelto a desnudar ha sido el nuevo proyecto cinematográfico de su marido, el rapero Kanye West. De hecho, se trata de su nueva película, en la que ha invertido más de 25 millones de dólares, según ha manifestado el propio cantante.

Bianca Censori al desnudo / Instagram

El nuevo proyecto fílmico se está rodando en Japón, y ya han sido vistos el americano y la australiana por las calles de la metrópoli paseando. Además, el productor de la película será el propio West, que no ha dudado en lanzarse la internet para elogiarse a si mismo y resaltar el bello cuerpo de Censori: “Estoy orgulloso de mi mujer por protagonizar su primera película rodada en Japón y dirigida por Vanessa Beecroft y producida por mí”.

Bianca Censori al desnudo / Cedida

No obstante, las críticas no han tardado en llegar, comparando a la joven arquitecta con la ex mujer del rapero, Kim Kardashian, ya que esta sale tumbada, sin ropa y con una peluca rubia platino.

Polémicas declaraciones

No es la primera vez que Kanye West cosifica a su mujer, tratándola como un objeto o muñeca a la que posee. Ya en los premios de la música, los Grammy, la joven posó completamente desnuda a petición de su marido alegando que se trataba de “una forma de expresar el arte”.

Bianca Censori al desnudo / Instagram

De este modo, se abrió un debate en el que los usuarios de las redes y muchos periodistas se preguntaban quién elegia realmente los vestidos de Bianca, si su marido o ella, ya que se sabe que cuando empezó con Kim tiró todas las prendas de su armario y lo renovó por completo. El rapero, lejos de alejarse de la polémica, ha declarado que “Tengo dominio sobre mi esposa. Esto no es una mierda feminista woke. Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?”, comentando que “La gente dice que el atuendo fue decisión de ella. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero, definitivamente, no habría podido hacerlo sin mi aprobación”.