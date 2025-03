Las ajustadas cuentas de Terelu Campos entre Supervivientes y el estreno de la obra de teatro

Apenas ha pasado un mes y medio entre una noticia y otra. A mediados de febrero, se conocía que Terelu Campos iba a estrenar profesión alejada de los platos de televisión con una obra de teatro. La madre de Alejandra Rubio e hija de María Teresa Campos se subirá a las tablas del Teatro Zorrilla de Valladolid para representar 'Santa Lola', una obra escrita, dirigida y protagonizada por César Lucendo y producida por la actriz Lara Dibildos. Esta es la sinopsis de la obra:

"Se levanta el telón y nos encontramos un lugar totalmente blanco y aséptico donde un hombre teclea en su máquina de escribir. Aparece una mujer con una resaca enorme y el rimmel corrido. No sabe dónde está, está totalmente desorientada. Lo que ella no sabe es que acaba de matarse en su despedida de soltera está en las puertas del cielo junto a San Pedro. Una comedia divertidísima, con un ritmo endiablado que no dejará indiferente al espectador".

Se sabe que Terelu Campos está inmersa en los ensayos junto a Lara Dibildos, pero una noticia ha trastocado los planes de preparación. Y es que la obra se estrena el próximo sábado 26 de abril en Valladolid... pero Terelu estará a partir del 6 de marzo en Honduras ya que anoche se confirmó la participación de Terelu Campos como concursante de Supervivientes.

Por tanto, el tiempo entre ambas noticias, en torno a un mes y medio, es el mismo del que Terelu Campos dispone para empezar la experiencia en Supervivientes y estrenar la obra, por lo que se presume que la presencia de Terelu Campos en Cayos Cochinos no será muy duradera.