La sincera confesión del invitado de 'La Revuelta' sobre el sexo: "Me la zurro todos los días"

Los invitados de 'La Revuelta' nunca dejan de sorprender, sobre todo por sus respuestas a las clásicas preguntas de David Broncano. Si uno de los últimos invitados fue duramente criticado por su actitud, otro ha sido aplaudido por su sinceridad. El actor Fernando Tejero saltó a la fama por su carismático papel de Fermín, el conserje de la popular serie 'Aquí no hay quien viva' que decía aquello de 'Un poquito de por favor'.

El actor acudió al programa de David Broncano en Televisión Española con una singular camiseta en la que Tejero recordaba unas declaraciones de David Broncano en las que reconocía a Ibai Llanos que Fernando Tejero había sido el peor invitado de 'La Resistencia'.

Sin embargo, rencores aparte, el actor español acudió esta vez al programa para promocionar la obra en la que está inmerso: 'Camino al zoo' de Edward Albee.

¿Cuánto dinero tiene Fernando Tejero?

Eso sí, Tejero no pudo escapar a las preguntas clásicas de Broncano relacionadas con la cantidad de dinero en el banco y con el número de relaciones sexuales de los últimos treinta días.

Como respuesta a la primera de ellas, Tejero confesó sin tapujos tener en torno a un millón y medio de euros en su cuenta bancaria. Respecto a la segunda, el actor reconoció estar "en barbecho". Además, añadió estar sin pareja y vivir alejado en El Escorial, de ahí que no hubiera mantenido relaciones sexuales en el último mes. No obstante, sí contabilizó el número de masturbaciones sin ningún tipo de tabú: "Me la zurro más que un mono", expresó. Además, añadió en ocasiones se masturba hasta dos veces al día despertando los aplausos del público por su llaneza y sinceridad.