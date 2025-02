José María Almoguera y Carmen Borrego se reconcilian en GH Dúo

Un largo abrazo ha sellado la reconciliación entre Carmen Borrego y José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego fue expulsado de GH Dúo junto a Romina este pasado jueves quedándose a las puertas de la final del reality de Telecinco. "Me lo imaginaba", comentaba Almoguera. "No creo que tenga tanta gente fanática, por así decirlo", se sinceraba reconociendo que en el concurso ha llegado más lejos de lo que esperaba.

Tras su expulsión, José María Almoguera pisaba el plató de televisión de GH Dúo y se producía el reencuentro con su madre. Ambos se fundían en un emotivo abrazo para hacer las paces por su enfado. En este sentido, cabe recordar que Almoguera entró en 'GH DÚO' recibiendo un mensaje sorpresa de su madre Carmen Borrego que no esperaba. Durante el concurso, el joven recordaba que el conflicto de su madre comenzó por una exclusiva que hizo su madre cuando su exmujer estaba embarazada. Además, lo que más le dolía por su parte era que ella "no ha parado esos silencios" que han dado a entender que no ha sido un buen hijo".

Sin embargo, las aguas han vuelto a su cauce y su primera experiencia en un reality le ha brindado el regalo de reconciliación de su madre. Eso sí, Carmen Borrego no se encontraba en el plató tras su regreso de Guadalix, sino que estaba en una sala: "Le digo a Carmen, con la misma honestidad de siempre, que libertad absoluta para tomar la decisión que quiera", sobre entrar a recibirle o no, explicaba Carlos Sobera.

Finalmente, Carmen Borrego entraba en plató y abrazaba a su hijo entre lágrimas. "Esto es el inicio de una reconciliación", anunciaba. "Yo creo que tu educación, tu nobleza, tu forma de ser, tu autocontrol... Creo que no hay ningún compañero que no pueda decir cosas buenas de ti. Casi todos serán amigos tuyos fuera".

Asimismo, José María Almoguera se reencontraba con María 'la jerezana' con un gran beso: "Le he echado mucho de menos, más de lo que yo creía", reconocía la exconcursante.

¿Quién ganará GH Dúo?

La cuenta atrás para la final de GH Dúo ha comenzado y el ganador se encuentra entre cuatro finalistas: Maica, Óscar, Sergio o Marieta.