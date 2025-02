La sorprendente ruptura en el directo de 'Ni que fuéramos Shhh': "No entiendo el motivo"

Cuando todo parece que va por un lado, de repente cambia. El programa de hoy de 'Ni que fuéramos Shhh' estaba dedicado, en gran parte, a los amoríos de Joaquín Sánchez y la posible ruptura con la que hasta ahora es su pareja, Susana Saborido. Unas supuestas infidelidades que hacen tambalear el matrimonio del ex-jugador del Betis y sobre las cuales, además de los habituales colaboradores, también iba a dar información uno de los confidentes de este programa del corazón. Lo que no esperaba nadie, sin embargo, es lo que ha terminado ocurriendo con este pobre muchacho.

Poco después de iniciar su intervención, el confidente de 'Ni que fuéramos Shhh' se ha puesto a llorar, algo que a muchos podría sorprender cuando la noticia que iba a dar nada tenía que ver con él. Sin embargo, poco ha tardado en conocerse la verdad detrás de todo esto, pues el matrimonio de Joaquín no es la única relación cuyos cimientos no son, en este momento, lo suficientemente sólidos. Cuando se ha tranquilizado un poco más, ha explicado que "la que era mi actual pareja me ha dejado y no quiere seguir conmigo", añadiendo que "no entiendo el motivo".

Con la ayuda de Belén Esteban, el joven ha explicado que era una relación de "seis meses", pero que este tiempo "ha sido muy intenso". Sobre los supuestos motivos para esta ruptura, su ya ex-pareja le ha dicho que "había perdido el interés y que no le fuera a ver al trabajo". Interesándose por su estado, María Patiño le ha preguntado si estaba enamorado, a lo que el confidente ha respondido que "no, pero que sí me gusta mucho". Intentando quitar hierro al asunto, Kiko Matamoros ha realizado su particular cuña con un mensaje de ánimo para el chaval. "Ah, bueno, si no estabas enamorado... todo está bien", ha incidido.

"Hecho polvo"

Unos minutos antes, fue Kiko Matamoros quien tomó la palabra. En su caso, informó de que el matrimonio de Joaquín Sánchez y Susana Saborido tiene "ahora mismo una crisis de tamaño descomunal". Según el colaborador, Joaquín estaría "hecho polvo", mientras que su mujer ya le habría dicho que "no quiere verle". Por si todo esto fuera poco, desde Mediaset han confirmado que José Saborido, cuñado de Joaquín y hermano de Susana Saborido, es uno de los invitados del próximo programa de 'De Viernes', donde coincidirá también con Claudia Bavel, otro de los supuestos 'ligues' del ex-futbolista.