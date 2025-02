¿Qué fue de Óscar López, el periodista que ganó más de medio millón de euros en Pasapalabra?

Hay concursantes... y concursantes. Unos pasan sin pena ni gloria pero otros se convierten casi en parte de la familia. Ya sea por la duración de su participación, ya sea por su carácter, metiéndose al público en el bolsillo. Estos dos últimos parámetros los cumplió Óscar López, el periodista deportivo que ganó más de medio millón de euros en Pasapalabra.

¿Qué fue de él? El concursante demostró que lo suyo son las palabras, de hecho, se dedica al mundo de la traducción y la comunicación. En Pasapalabra llegó a llevarse un bote por valor exacto de 1.816.000 euros.

Aunque la cifra es más que jugosa, el propio Óscar le explico a Susana Griso que entre lo que se lleva Hacienda y hacer la declaración de la Renta, se quedaría en un millón de euros. Una cifra nada desdeñable que el concursante pretende disfrutar con tranquilidad. De hecho, rechazó trabajar como colaborador en el programa pese a estar ligado al mundo de los medios de comunicación.

u carrera profesional está vinculada al mundo editorial, comunicación corporativa y en periodismo deportivo. Estudió una ingeniería técnica en informática de sistemas en la Universidad Politécnica de Madrid, y llegó a trabajar durante unos años como operador técnico en Telefónica, pero cada vez centró más su actividad profesional en el ámbito editorial y en la traducción de textos literarios y videojuegos.

Ha trabajado más de 26 años como traductor autónomo, según se puede leer en su perfil de Linkedin. Otra de sus facetas: "editor, corrector, revisor coordinador de línea, contacto con editores extranjeros, etc.". Ha traducido novelas de autores como Robert C. Wilson, Ramsey Campbell, Clemence Housman, Edith Pargeter y Greg Costykian; textos para videojuegos de Electronic Arts, Blizzard, Activision, Take Two, Ubisoft, Nintendo, Vivendi, Microsoft y Sega; y juegos de rol de propiedades intelectuales tan importantes como El Señor de los Anillos, Star Wars, Vampiro: La Mascarada, Cyberpunk y Warhammer, entre otros.

Su gran pasión es el periodismo depotivo. Ha sido articulista, columnista y colaborador en medios. Su temática favorita es el golf, un deporte que le encanta y del que entiende mucho. En el mundo de la comunicacón, llegó a trabajar como guionista y tertuliano en el programa "No es un día cualquiera" de RNE.

En la actualidad, sigue vinculado al mundo del periodismo deportivo. Ha sido jefe de prensa de varios torneos y, a día de hoy, está al frente de la comunicación en el Estrella Damm Andalucía Masters.