El matrimonio de Joaquín y Susana Saborido pende de un hilo: "Crisis descomunal"

En muchos hogares, se desea con mucha efusividad que el mes de enero termine. En el caso del domicilio de Joaquín Sánchez, ocurre lo mismo con el mes de febrero de 2025. Durante los últimos días, han salido a la luz una serie de actitudes del ex-futbolista que podrían hacer tambalear su matrimonio y que están siendo el tema principal de muchos programas televisivos o revistas del corazón. Como ya se ha convertido en tónica habitual esta semana, 'Ni que fuéramos Shhh' ha vuelto este jueves a tratar el tema, dejando varias exclusivas que ponen en riesgo su relación con Susana Saborido.

La primera en dar detalles sobre los supuestos 'cuernos' ha sido nuevamente Belén Esteban. La colaboradora, que habría sido informada a través de una de sus fuentes, remarcaba que "una persona conocida no puede pasearse por Mojácar de la mano" con alguien que no sea su mujer. De estas afirmaciones se entiende que el ex-futbolista del Betis y de la selección española habría pasado tiempo en esta localidad malagueña con su amante, sin cortarse ni un pelo y sin importarle que les viesen juntos. "Es que no puede hacer esto", ha remarcado 'La princesa del pueblo'.

Unos minutos más tarde, sería Kiko Matamoros quien tomó la palabra. En su caso, informó de que el matrimonio de Joaquín Sánchez y Susana Saborido tiene "ahora mismo una crisis de tamaño descomunal". Según el colaborador, Joaquín estaría "hecho polvo", mientras que su mujer ya le habría dicho que "no quiere verle". Por si todo esto fuera poco, desde Mediaset han confirmado que José Saborido, cuñado de Joaquín y hermano de Susana Saborido, es uno de los invitados del próximo programa de 'De Viernes', donde coincidirá también con Claudia Bavel, otro de los supuestos 'ligues' del ex-futbolista.

"Siempre juntos"

Si en un primer momento Joaquín y su mujer optaron por guardar silencio este fin de semana, activando las alarmas respecto a una posible crisis, Susana Saborido decidió acabar con las especulaciones compartiendo una significativa imagen en Instagram y un mensaje que no deja lugar a dudas. "Siempre juntos, mi vida" escribió en su última publicación de la red social del 'postureo' este lunes junto a una fotografía de ambos besándose apasionadamente. De esta manera, quiso dejar claro que la polémica por el supuesto 'tonteo' del exjugador del Betis y Claudia Bavel no ha afectado en absoluto a su matrimonio.