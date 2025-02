Grison, de La Revuelta, es multado por la Guardia Civil tras un incidente

Después de que uno de los últimos invitados de 'La Revuelta' fuera tan odiado como amado, el programa de Televisión Española presentado por David Broncano vuelve a ser noticia. Esta vez no por los comentarios de la persona invitada, sino por el incidente de uno de sus protagonistas: Grison.

El músico y colaborador, una máquina del beatbox, es uno de los pilares de David Broncano sobre el escenario junto a Ricardo Castella. Aunque su nombre real es Marcos Martínez, su apodo de Grison viene motivado por el ingenio de su primo, quien comenzó a llamarle así en referencia al personaje de la serie CSI tras comprobar que Marcos Martínez lo investigaba todo.

Sin embargo, la multa que le ha interpuesto la Guardia Civil no tiene que ver con su identidad, sino con los papeles del coche. Recientemente, agentes de la Guardia Civil dieron el alto a Grison en un control en Almansa, Albacete, y comprobaron que no tenía el seguro del coche en vigor. Desde la Benemérita le dieron la opción de llamar a su madre, pero Grison comentó que su madre falleció hace unos años: "Lleva muerta siete años, o sea que voy a pagar la multa", espetó. La cuantía de la multa asciende a 1.500 euros. Eso só, siguiendo con su humor característico, Grison agradeció la labor de los agentes: "Gracias por no mirar en la guantera, porque hubieran sido 1.500 euros más", añadió entre risas.

Otra multa de un millón de euros

Cabe recordar que no es la única multa que ha salpicado a 'La Revuelta' en los últimos días. Y es que el incumplimiento de horarios sobre la emisión de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado dentro del programa le ha costado a RTVE un millón de euros. El acuerdo firmado con Loterías establecía que el espacio debía emitirse entre las 21:45 y las 22:30 horas de lunes a viernes. Sin embargo, desde el estreno del programa de David Broncano en septiembre, el horario se ha alterado en más de 20 ocasiones.

Según informa El Confidencial, la Intervención General de Loterías del Estado advirtió en repetidas ocasiones a RTVE sobre las penalizaciones derivadas del incumplimiento, sin que se tomaran medidas para corregirlo.

Jorge Ponce durante la emisión de un sorteo de Loterías. / TVE

Desde la llegada de 'La Revuelta', el anuncio de los números premiados ha cambiado de ubicación hasta en tres ocasiones. Antes del estreno del programa, el sorteo se emitía entre el 'Telediario 2' y la oferta de prime time. Con el nuevo formato, primero se emitió antes del arranque del programa, pero al comprobar que la audiencia se conectaba más tarde, se decidió trasladarlo al final de 'La Revuelta'. Finalmente, se optó por integrarlo en la sección de Jorge Ponce, tratándolo como un contenido humorístico más, lo que ha derivado en el incumplimiento del acuerdo con Loterías y en la consecuente penalización económica.