En las últimas semanas, Anabel Pantoja ha estado en el candelero. No solo por la delicada situación de salud a la que se ha enfrentado su hija Alma, sino por las filtraciones y constantes comentarios de “personas cercanas a ellas”.

¿Quién es el topo de Anabel Pantoja? / TEN

Asimismo, una de las que ha opinado es su amiguísima Belén Esteban, que ha aprovechado el espacio que le da el programa Ni que fuéramos shhh para denunciar la persecución, seguimiento y acoso que ha recibido la sobrina de la tonadillera por parte de la prensa. Además, ha querido destacar como “la prensa se encontraba de madrugada en la casa de Anabel y su pareja”, añadiendo que en ese momento “su amiga iba a viajar hasta Sevilla con su pareja y su hija”.

El ”topo”, ¿entre sus amigos?

Son muchos los nombres que han sonado en los últimos días, pero hay uno que según pasa el tiempo va cogiendo fuerza. Se trata de Raquel Bollo, la ex mujer de Chiquetete y la que fuera una vez parte del círculo más íntimo de amigos de Isabel Pantoja. Según comentan, “siempre está en el foco mediático cuando se habla de filtraciones y rumores o de “topos” de la familia Pantoja”, no solo poque trabaje en televisión o haya defendido a la familia en otras ocasiones, sino porque ya en algún momento que otro ha dado información que a la cantante no le ha sentado muy bien.

Sin embargo, Bollo ha negado las acusaciones y desmentido que ella sea quién llame a la prensa o filtre información, dejando claro a los medios cada vez que le preguntan que “no busquen ahí” la información.

Del mismo modo, ha querido mostrar su apoyo a Anabel y la pequeña Alma, en estos momentos tan complicados debido a la investigación a la que están siendo sometidos la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez.