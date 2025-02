¿Qué opina Claudia Bavel de la reacción de la mujer de Joaquín?

La pasada semana, las redes explotaban cuando la “presunta” ex novia de Iker Casillas, Caudia Bavel, filtraba unas capturas de una conversación que habría mantenido con Joaquín Sánchez, el ex jugador del Betis. De hecho, no es el único con el que se le relaciona, entre sus conquistas se encuentran personalidades y celebrities como Kiko Rivera, Omar Montes, Vinicius Jr y el cantante de rap americano Tyga.

Asimismo, la reacción del entorno de Joaquín ha sido unánime, contando con su espeso, Susana Saborido, a la cabeza.

¿Qué opina el entorno de Joaquín sobre Claudia Bavel?

Sin duda, una de las primeras en pronunciarse ha sido la mujer del ex jugador del Betis, Susana Saborido, que lo tiene bien claro lo que opina al respecto: “Siempre juntos mi vida” publicaba junto a una foto de ambos. Daniela Sánchez, su hija, ha reaccionado a la instantánea con este mensaje: “Más unidos que nunca”.

Por el momento, el andaluz no se ha pronunciado, pero según han informado fuentes cercanas a este “estaría planteándose emprender acciones legales” debido a “las acusaciones e información falsa” vertida por Claudia Bavel, que “daña y perjudica su imagen”. La modelo de OnlyFans se ha desahogado en redes con un comunicado en el que se desmarca y señala a “amigas con las que ha compartido mesa, y luego han ido a televisión a enseñar sus chats” añadiendo que “¿quién no ha hablado con amigos con cosas que le pasan?”.

Asimismo, la joven añade que “su problema ha sido confiar en quién no debía, y que antes de que nadie vaya a la televisión a su costa, prefiere aclararlo ella con la verdad” incidiendo en que no ella no es culpable en esta situación, sino la víctima ya que “son estas personas las que contactan con ella incluso teniendo o no teniendo pareja”.

El comunicado ha finalizado haciendo hincapié en que Bavel “no quiere fama, ya que en su sector le va bastante bien” y ha puesto en relieve el sesgo machista a la hora de las críticas y juicio social que está recibiendo.