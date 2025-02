Jessica Bueno emite un comunicado que hace saltar las alarmas: "Déjame sola ya de una vez, que no me quedan trozos en mi corazón"

Días después de anunciar su ruptura con Jessica Bueno a través de un comunicado compartido en sus respectivos perfiles de Instagram tras un año de intensa relación en el que parecían la viva imagen de la felicidad, Luitingo ha reaparecido ante las cámaras.

Y lo ha hecho confesando que tiene "el corazón roto" y que en estos duros momentos no tiene "ganas de nada". "En casa de mis padres refugiado y que sea lo que Dios quiera picha" ha reconocido cabizbajo y sin disimular lo mal que lo está pasando tras poner fin a su historia de amor con la modelo andaluza.

Luitingo y Jessica Bueno anuncian su ruptura: “Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo” / Instagram

Dejando claro con un "lógicamente" que no ha habido terceras personas por parte de ninguno de los dos, el cantante ha confirmado que se trata de una decisión de mutuo acuerdo, aunque ha preferido no entrar en detalles ni desvelar los motivos que les han llevado a romper su relación: "Cosas de la pareja y ya está. Ya está, es que son cosas que, de verdad... Que no, picha mía" ha expresado con tristeza.

A pesar de que lo suyo con Jessica no ha podido ser, Luitingo sí ha querido mandarle un mensaje públicamente. "Lo único que le deseo es todo el bien del mundo a ella, por supuesto. A mis niños y a su familia, sobre todo. Perdonadme" ha asegurado, antes de reconocer con una sonrisa que refleja que está abatido, que todavía sigue enamorado de la modelo.

Unas declaraciones que contrastan con las de la ex de Jota Peleteiro, que hace 24 horas parafraseaba una de las canciones del colombiano Camilo para confesar que "en otra vida a lo mejor hubiese sido posible, pero ahora..." dejando entrever que su relación es imposible por sus circunstancias personales y familiares.

Jessica Bueno también se muestra hundida. Hortas después de conocerse la ruptura, la sevillana publicaba un storie con el rostro repleto de lágrimas y se ha sincerado sobre el complicado momento que está viviendo tras este inesperado fracaso sentimental cuando pensó que había encontrado en Luitingo al hombre de su vida: "Espero que podáis entender que necesite un tiempo para estar por aquí con normalidad... Tened paciencia conmigo... quiero que podáis ver mi mejor versión, esa chica de risa fácil y con ojos de felicidad! Tengo que buscar la felicidad en mí! Estaré centrada en mis niños y en el trabajo para dar todo de mí como siempre" ha confesado. Y precisamente en ello está. A pesar de que no está siendo fácil, la modelo ha sacado fuerzas de flaqueza para llevar a sus pequeños al colegio. Acompañada de su padre -uno de sus grandes apoyos en este momento- Jessica ha revelado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press que se encuentra "bien" y que, a pesar de su ruptura, "hay que seguir".

Jessica Bueno emite un comunicado que hace saltar las alarmas: "Déjame sola ya de una vez, que no me quedan trozos en mi corazón" / Instagram

Aunque ha dejado en el aire por qué se ha terminado su relación ni quién ha tomado la decisión, sí ha dejado entrever que no hay posibilidades de reconciliación. "Como dice la canción de Camilo, en otra vida a lo mejor hubiese sido posible, pero ahora..." ha admitido abatida, sin aclarar si su matrimonio con Jota Peleteiro o el hecho de que ya tenga tres hijos y no quisiese volver a ser madre junto a Luitingo ha podido influir en su ruptura.

De hecho, hace unas horas ha subido una foto en la que se le ve abatida y con un extraño mensaje: "Que alguien me cambie la cabeza y el corazón por otros que no sean los míos A Porque Dios me hizo vivir todo si no era, porque Ilenar de amor tanto mi corazón si llegaría el fin, para que me ilusionaste, si era imposible A Dios le pido: Déjame sola ya de una vez que no me quedan trozos en mi corazón para reponerlos otra vez".