Tras ser fotografiada con Iker Casillas en Barcelona, y sentarse en el plató de '¡De Viernes!' para hablar de la relación amorosa que según ella habría mantenido con el exportero del Real Madrid durante meses, Claudia Bavel vuelve a estar en el ojo del huracán por la filtración de unos mensajes íntimos con el también exfutbolista Joaquín Sánchez.

En ellos, la leyenda del Betis, felizmente casado con Susana Saborido desde hace dos décadas, la invitaría a topar "una copita" en un hotel de la ciudad condal, a donde habría viajado por motivos laborales. Finalmente no habrían quedado, por lo que la actriz de cine para adultos, apenada, le habría confesado que "le había dejado con las ganas" e iba a tener que "tocarse por su culpa".

La ex de un cómico muy conocido habla sobre su ruptura por culpa de Claudia Bavel: "Durante muchos años no dormí por ese nombre" / Europa Press

No son los únicos famosos con los que ha tenido 'relación', ya que la estrella de 'Only fans' habría mantenido sendos romances con estrellas de la música como Ozuna o Bad Bunny, y también con el popular humorista David Guapo, como ella misma ha revelado en el programa de Mediaset.

La ex de un cómico muy conocido habla sobre su ruptura por culpa de Claudia Bavel: "Durante muchos años no dormí por ese nombre" / Europa Press

Lo que no sabíamos es que el cómico era pareja de Ares Teixidó cuando entró en su vida Claudia. "La conozco desde hace muchos años, es un capítulo que tengo muy cerrado en mi vida. Y poco más te puedo decir, cuando empezó a salir su nombre, dije anda, este nombre... Durante muchos años no dormí por este nombre" ha confesado la influencer ante los micrófonos de Europa Press.

Sin embargo, reconoce que la actriz de cine para adultos "ya no tiene ninguna culpa. Es como muy injusto juzgar a una mujer, me parece muy machista juzgar a una mujer cuando tú tienes parea. Esa mujer lo habrá hecho lo mejor que ha podido o ha sabido". "No lo sé, pero ahora mismo desde la distancia sé que el culpable era la pareja que yo tenía en ese momento por lo que me estaba haciendo, pero sí, sí, me acuerdo" sentencia, dejando claro que la 'culpa' de todo fue de David Guapo, con el que asegura que vivió "una relación absolutamente horrible en todos los sentidos".

Respecto a los mensajes que han salido a la luz entre Claudia y Joaquín, Ares se muestra muy clara: "Amo a Joaquín y a Susana. Me parece injusto siempre cuando aparece algo que va a hacer tambalear una relación tan pura como la que ellos tienen".

Cambiando de tema, la periodista confiesa que tras su ruptura con Bruna Manzoli en septiembre de 2023 todavía no ha conseguido pasar página. "Me cuesta mucho. Mi última relación me dejó un poco así. Sigo creyendo en el amor cual loca, pero tengo que estar mejor para estar dispuesta a recibir el amor" desvela, explicando que por ese motivo todavía no se ha vuelto a plantear la posibilidad de ser madre. "Nunca quise hasta que conocí a Bruna. Era algo que teníamos en mente y ahora no es algo que piense, pero sé que mis óvulos están ahí y que el día de mañana, si me apetece sola o con quien sea, lo puedo hacer".