Duro varapalo para Megan Markle: no podrá comercializar ropa bajo el nombre de su nueva firma

La mujer de Harry no gana para malas noticias. La pésima reputación y las críticas por un carácter complicado la persiguen desde hace años, pero en las últimas semanas se ha vuelto noticia debido a la similitud del logo de su marca de ropa con el escudo de un municipio mallorquín.

/ As Ever

Era la localidad de mallorquina de Porreres quién daba la voz de alarma, cuando varios vecinos quedaban sorprendidos al ver que el logotipo de la marca de Markle era igual que el símbolo de su ciudad: una palmera flanqueada por dos pequeñas aves en suspensión batiendo sus alas, golondrinas en el caso del municipio español y colibríes en el del logo de la nuera del rey Carlos III. La alcaldesa, Xisca Mora, calificó de “copia total” a la marca de la duquesa de Sussex.

/ Cedida

Por el momento, según ha declarado la edil “no pueden emprender acciones legales, debido a los bajos recursos del municipio”.

¿Un lavado de imagen?

En las últimas semanas, la marca de la esposa del príncipe Harry ha sufrido un rebranding, en el que la firma conocida como American Riviera Orchard pasaba a llamarse As ever. A esto se unía un cambio de la imagen corporativa: “es una marca que creé y en la que he puesto mi corazón. Este nuevo capítulo es la extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje de amor, tejiendo maravillosamente todo lo que aprecio” explicaba Megan a través de un comunicado.

/ Instagram

No obstante, el diario británico del Daily Mail contradecía las declaraciones de la duquesa de Sussex informando que esta “no podrá utilizar el nombre American Riviera Orchard para la venta de ropa” debido a que “coincide con una empresa que ya se dedica a la venta de ropa”. Además, el medio inglés recoge que “que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) también habría rechazado el nombre As Ever para la empresa” ya que “las marcas son idénticas en sonido y prácticamente idénticas en apariencia y, por lo tanto, son confusamente similares a los efectos de determinar la probabilidad de confusión”.

¿La sombra del malos tratos y explotación laboral?

No es un secreto, que la actitud de la Megan suele ser bastante diferente tanto delante como detrás de las cámaras. Ya en 2018, el que fuera asesor real, Jason Knauf, la acusó del traro que recibía el personal de palacio de ella. Además, de ser una “persona fría y calculadora”.

/ 60 Minutes

Por parte de Markle, siempre ha mantenido que “los testimonios de los desempleados o del antiguo servicio forman parte de una campaña de difamación de su imagen”.