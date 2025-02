Chayo Mohedano explota y se derrumba entre lágrimas: "Estoy cansada de luchar"

Estamos acostumbrados a ver a Chayo Mohedano sonriente y de buen humor. Sin embargo, un directo en sus redes sociales triste, derrumbada y entre lágrimas ha puesto a sus seguidores al límite de la preocupación ya que "estoy cansada de luchar", ha dicho mientras lloraba sin consuelo cuando trataba de maquillarse para ir a un evento en Madrid. Sin embargo, "cuando miro atrás y veo todo lo que he aguantado, siempre callada, me doy cuenta de que hay cosas que no he superado porque me puede la realidad".

Aunque se reconoce afortunada en todos los aspectos de su vida, la realidad es que hay lastres del pasado contra los que no puede luchar.

Por todos es sabido que en el antiguo "Sálvame" fue objeto de críticas y burlas allá donde iba. Ella misma ha reconocido que "casi me hunden" y aunque no lo consiguieron, sí provocó en ella un trauma "difícil de superar" porque "hay realidades que te zambalean".

Rosario Mohedano, más conocida como Chayo, nacio en Torrejón de Ardoz en el año 1979, está a punto de cumplir 46 años. Tiene tres hijos (Antonio Tejado, Alejandra Fernández y Andrés Fernández) y está casada desde el año 2011 con su actual marido. Antes tuvo como pareja al polémico Antonio Tejado, con quien mantuvo una relación de varios años.