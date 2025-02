La pasada madrugada en la gala de Gh Dúo 3, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Esto se debe a que el plato del reality de convivencia de Telecinco fue testigo de uno de los enfrentamientos más duros y virulentos de la edición.

Asimismo, Miguel Frigenti acusaba al hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, de ser un concursante que ha pasado sin pena ni gloria por el concurso, no llegando a generar ningún conflicto o trama relevante y sin mojarse ni dar su opinión cuando la situación lo requería. Algo con lo que la pequeña de las Campos ha discrepado.

Carmen Borrego y Miguel Frigenti protagonizan un duro enfrentamiento en ‘Gh Dúo 3’ / Telecinco

¿Qué opinaría María Teresa Campos de su nieto?

Con el objetivo de calmar los ánimos, el concurso ha propuesto a la pequeña de las Campos ver unas imágenes sobre que opinaba su hijo de su familia y de aquellos momentos inolvidables que habían vivido con su abuela. Visiblemente emocionada, Carmen ha querido compartir con el programa como vería la matriarca de las Campos a su nieto: "Ella estaría muy orgullosa de él y realmente ha sido el hombre de su vida, porque fue su primer nieto varón. Verlo hablar de mi madre así, me emociona. Lo hubiese defendido a muerte" añadiendo que “ha sido una abuela que le ha dado amor, educación y le ha inculcado muchos valores".

“Discurso blanco y familiar”

Sin embargo, tras estas bonitas palabras Miguel Frigenti cortaba para dar su opinión: "Sin quitarle un ápice de credibilidad a su discurso de José María, porque me creo su emoción, tengo que decir que me parece muy de oportunista este discurso tan blanco y familiar a una semana de la final" añadiendo que a estas alturas del concurso este tipo de discursos hacen ganadores a concursantes que no representan los valores del programa.

Por el momento, la final del reality de convivencia de Telecinco está previsto para el martes, 4 de marzo, que será cuando conozcamos al ganador del premio de 50.000 euros.