El de Santiago Arriazu es un nombre que más veces hemos repetido cuando se habla del chantaje que presuntamente Bárbara Rey habría hecho al CNI para que sus imágenes íntimas con el Rey Juan Carlos nunca viesen la luz.

Alejado de los focos a pesar de todo lo que se ha hablado de este delicado asunto en los últimos meses -con Ángel Cristo Jr. revelando detalles de cómo se llevó a cabo la 'extorsión' al Emérito, y la vedette confirmando que cobró una importante cantidad de dinero para que su idilio con el entonces jefe del Estado no se hiciese pública- el periodista ha roto su silencio por sorpresa.

Ángel Cristo Jr. reaparece por sorpresa para hablar de su divorcio a pocos meses de casarse: "No está bien" / Telecinco

Lo ha hecho en 'TardeAR', donde ha reconocido que fue el "negociador" entre Bárbara y el CNI, asegurando que destruyó el vídeo con las imágenes de Don Juan Carlos y la artista a cambio de 5 millones de pesetas. "Fui mediador" ha apuntado, matizando que no se trató de un chantaje sino de una "ardua negociación" de más de tres meses.

Unas declaraciones a las que ha respondido Ángel, que dejando claro que aunque "algunos lo llaman negociación" para otros -como él- se trata de un "chantaje", ha destacado el importante papel de Arriazu: "Yo lo dije varias veces en 'De Viernes', lo que pasa es que son tantas entrevistas que a veces la gente se pierde, pero ya lo comenté. Gracias a Santi, pues tomaron en serio a mi madre y cedieron y consiguió que se cerrase la negociación, que es una forma de llamarlo".

Asegurando que su madre y Arriazu se conocieron "por casualidad" al ser el periodista amigo de un vecino de la vedette, el exconcursante de 'Supervivientes 2024' ha revelado que el motivo por el que Bárbara acabó mal con este importante 'mediador' fue porque "tenían un acuerdo y una parte no cumplió el trato".

Alejado de los platós desde que Ana Herminia, su esposa desde el pasado año, fue expulsada de 'GH Dúo', Ángel nos ha contado que su mujer se encuentra mejor. "Está con la tensión estable. Y, bueno, están haciéndole pruebas porque, bueno, no está bien. Pero la tensión la tiene bien. Ha estado mucho tiempo con la tensión alta y ahora mismo tiene algunas cosillas que tiene que revisarse" explica.

Una reaparición ante las cámaras de Europa Press en la que el hermano de Sofía Cristo también ha revelado si las duras declaraciones de su madre afirmando que reza para que la Justicia no le otorgue la custodia de su hija han influido en el régimen de visitas que tiene con la pequeña y en su lucha judicial para obtener la custodia compartida: "Tengo un convenio y la veo lo que está estipulado. Y luchando por cambiarlo, nada más. Pero vamos, yo siempre he tenido un convenio donde he tenido mis visitas y mis vacaciones con la niña".

"Yo he tenido siempre un convenio. Lo que ha habido entre el convenio es que a mí me denunció mi exmujer falsamente. Eso se ha cerrado, la audiencia, todo, se ha archivó, se cerró. Y al final, ahora mismo el convenio se continúa como estaba estipulado. Y yo lo que estoy luchando es por cambiarlo. Estoy en medio de una custodia, intentando tener custodia compartida. Y, pues básicamente es eso. Yo siempre he visto a mi hija, no es que yo no pudiese ver a mi hija, como se ha dicho, no. Lo que pasa es que yo firmé algo sin saber lo que firmaba y al final veo menos a mi hija de lo que yo pensé que iba a verla. Y así llevo pues desde que me divorcié en 2020" ha apuntado, asegurando que las declaraciones de su madre no han cambiado nada.

"Hombre, lo normal es que los jueces sean independientes a las opiniones de personas que no están cualificadas ni capacitadas para decir eso. En medio de lo que estoy que salga tu madre a decir chorradas... Porque, desde luego, si una madre dice eso, ya lo expliqué. ¿Qué voy a decir de esto? Estoy luchando por la custodia de mi hija y en el momento indicado dice algo que puede influir o que puede ver a alguien y que me puede perjudicar a mí. Ya lo dije. Estoy encantado de haber hablado. Me alegro, me alegro, me alegro" ha sentenciado, asegurando que lo que hizo Bárbara fue de "maldad absoluta" y ha acabado con cualquier posibilidad, por remota que fuera, de reconciliarse: "Después de lo que ha hecho menos. Yo le he dado los mejores años de mi vida. Que sean muy felices los que le quedan".