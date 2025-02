Desde su entrada en Gh Dúo 3, son muchos los titulares que ha protagonizado José María Almoguera, sobre todo aquellos que tienen que ver con la relación que mantiene con su madre, Carmen Borrego. De hecho, no es un secreto que llevan varios meses sin mantener una relación fluida, pero gracias al programa de Telecinco estos han acercado posturas.

Asimismo, fue durante una de las galas del espacio de Mediaset cuando el joven confesó que, tras su separación, no tiene planes de pasar por el altar, pero que si María ‘La Jerezana’ quisiera, se lo plantearía: "Ahora mismo no. Si ella quiere, que se case".

¿Suenan campanas de bodas en el clan Campos? / Telecinco

“Puedo estar toda mi vida con una persona sin necesidad de casarme”

José María Almoguera estuvo casado algo más de año y medio con Paola Olmedo, madre de su hijo. La ruptura y separación de la pareja pilló a todos por sorpresa, incluso a la familia Campos, ya que se trataba de una pareja muy estable y alejada de las polémicas del mundo del papel couché. “Yo no me quiero casar. Ya lo hice y no quiero repetir. El matrimonio jode las relaciones. Te casaste. La cagaste. Puedo estar toda mi vida con una persona sin necesidad de casarme”, comentó el hijo de Carmen Borrego en esa misma intervención de Gh Dúo 3.

Además, dejó claro que no había posibilidad de reconciliación y que la puerta a una segunda oportunidad con la madre de su hijo, estaba más que cerrada: “Es imposible. No hemos acabado mal” afirmó el primo de Alejandra Rubio, añadiendo que si avanzaba en su relación con María ‘La Jerezana’ “podría llegar a plantearse el tener hijos o ampliar la familia” ya que “por el momento no, ya que no tiene una relación estable”.

María ‘La Jerezana’ opinaba lo mismo desde plató, boda e hijos no, por el momento: “ambos compartimos la misma visión de pareja”. Tras esto, Carmen Borrego intervinó dejando claro que la joven andaluza le parecía una “chica maravillosa”.