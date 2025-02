La última entrega de La Revuelta en TVE ha estado marcada por la participación de un invitado que no pisaba el programa desde hace seis años. De hecho, habría que remontarse a la época de Broncano en Movistar+ con La Resistencia para encontrar el capítulo en el que este personaje español fue como invitado al espacio humorístico.

“Soy el peor invitado de Broncano”

El actor Fernando Tejero entraba en el programa de Broncano con las cosas muy claras: "Yo no lo pasé muy bien y luego tú dijiste esto en un programa" le dijo el cordobés nada más llegar a La Resistencia, y mostrando una camiseta con un corazón roto que ponía 'Soy el peor invitado del mundo'.

El cómico jienense se disculpó con Tejero, comentando que se enteró de las críticas de Broncano cuando un amigo le pasó por WhatsApp un link donde el humorista no tenía buenas palabras hacía él. Sin embargo, Broncano fue capaz de dar la vuelta a la situación diciéndole que “los amigos que te mandan las noticias contra ti, son los peores” provocando las risas del público e incluso el invitado.

¿Cuál ha sido el peor invitado de la revuelta? / TVE

Aún así, el presentador de La Revuelta se disculpó con el actor de Aquí no hay quien viva: "Yo me disculpo por decir eso, por no haber sido ese día capaz de empatizar contigo y que no te sintieras cómodo", reconociendo que no fue muy acertado decir esas críticas. Del mismo modo, Tejero también quiso quitar hierro a la situación comentando que se bloqueó durante la entrevista “y no sabía por dónde iba, y no supo salir de la situación”, lo que le provocó tener una sensación agridulce por no haber sabido resolver y solventar la situación.

Al final zanjaron un conflicto con un beso, lo que provocó que el público se arrancara a aplaudir y con vítores.