La pasada madrugada, el programa de Cuatro, La isla de las tentaciones, emitía uno de sus últimos programas provocando la estupefacción de la audiencia. Y es que, desde que se empezara a emitir esta octava edición, las audiencias favorecen a Mediaset. Por ello, desde la productora Cuarzo Producciones han decidido emitir dos veces a la semana el reality, junto con un debate en el que se emiten imágenes en exclusiva o avances de los nuevos capítulos.

Uno de los concursantes que ha caído en la tentación ha sido Álvaro, que se ha tenido una noche de pasión con Erika, olvidándose de su pareja Alba que se encontraba en la otra villa.

“No tengo valores”

Tras el encuentro sexual, el joven ha empezado a reflexionar acerca de las consecuencias que acarrea ser infiel a una pareja: "Toda su familia va a ver como la destrozo” comentaba muy afectado, añadiendo “no tengo valores”.

Noche ardiente en La isla de las tentaciones: la pasión se apodera de los concursantes / Cuatro

Su tentación, Eika, intentaba tranquilizarle y desviar la conversación: "Bueno, tú no sabes lo que está haciendo ella, te estás machacando". Sin embargo, esto no calmaba al joven, sino que aumentaba su preocupación: "Da igual, no justifica que yo le haga daño. Yo no quería fallarle, lo sabes de sobra”.

A la mañana siguiente, Álvaro parecía más tranquilo, no obstante no paraba de darle vueltas a lo sucedido, pese a que Erika trataba de calmarlo diciéndole que “no le diera más vueltas”. A lo que el joven respondía muy mosqueado: "Como no le voy a dar vueltas, corazón. Lo va a ver toda su familia y el sin valores soy yo, que soy el que lo ha hecho. Me va a ver toda su familia viendo como la destrozo", comentaba fuera de sí, añadiendo que “se arrepentía mucho de lo sucedido y de dejarse llevar, pero que lo hecho, pecho”.

Álvaro no quiso perder la oportunidad para decir lo “decepcionado que estaba consigo mismo y su actitud”. Sus compañeros intentaban calmarlo, pero no conseguían su objetivo.

En el avance del próximo programa, no parecía que la situación mejorara mucho. Para ello, tendremos que esperar al miércoles y ver qué sucede.