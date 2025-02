Jesús Calleja incendia las redes sociales con su fugaz viaje al espacio: "Engaño total"

Este martes, 25 de febrero, era un día para la historia de España. Por primera vez, un español que no desempeña en su vida diaria funciones de astronauta iba a viajar al espacio. Un evento que ha sido promocionado en las últimas semanas tanto por Mediaset -en todas sus cadenas- como por Amazon Prime y que tenía a Jesús Calleja como protagonista. Sin contratiempos, el popular aventurero, un clásico de la televisión moderna en el país, ha realizado este martes su particular viaje espacial a bordo de la nave 'New Shepard', que ha subido por encima de los 100 kilómetros de altura.

Sin embargo, por diferentes razones, su particular ascenso celestial se ha convertido rápidamente en motivo de burla, queja y 'meme' en las redes sociales. Sea como fuere, ha conseguido ser la primera tendencia a nivel nacional en X -antiguo Twitter-, con miles de publicaciones en los momentos previos y posteriores de su viaje. En gran parte de los casos, gran parte de los usuarios de esta red social han mostrado su descontento por la escasa duración de este viaje espacial, quejándose por haber tenido que soportar una gran promoción durante las últimas semanas para tan fugaz acontecimiento.

Algunos eran muy claro, como quien opinaba que todo esto era "un engaño total", acompañando su frustración de un dardo directo hacia los protagonistas: "Que poca vergüenza". Pero las quejas no han llegado solamente de personas anónimas, sino que hasta Mercedes Milá se ha sumado al descontento general en la propia emisión de Mediaset. "Yo tengo algún 'pero' que poner... a los americanos", comenzaba la presentadora. Además, también tenía críticas para los presentes en el plató, asegurando que "no sé si nuestro astronauta es un poco soso, pero he echado en falta más emoción".

Línea de Kármán

Aunque muchos de los televidentes se esperaban un viaje más largo -ha durado 11 minutos- e incluso alguno deseaba ver a Jesús Calleja realizar un paseo espacial, el plan era claro. Subir hasta la conocida como 'Línea de Kármán' y volver a la tierra. Este punto, que se encuentra a 100 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, es el reconocido como límite entre las diferentes capas de la atmósfera y el espacio exterior. Su nombre se debe al físico e ingeniero austro-estadounidense Theodore von Kármán, que pasó a la historia como el descubridor de este punto durante el siglo pasado.