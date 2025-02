Se desvela el intento de ligue entre Luitingo y Sofía Suescun: "Viene a por mí"

En las últimas horas, Luitingo ha recibido críticas. Algunos de los que fueron sus compañeros de ‘GH VIP’ han reaccionado a la ruptura de la pareja dejándole a él en el peor lugar. Pilar Llori, con la que tuvo una relación, ha compartido una imagen junto a su novio en la que ha puesto de fondo una canción del artista. Naomi Asensi, ha denunciado que el ex de Jessica Bueno utilizaba una cuenta falsa de Instagram para criticarle.

Harto de la situación, Luitingo no ha dudado en emitir un nuevo comunicado con el que defenderse y con el que aclarar algunos de los aspectos de su ruptura con Jessica Bueno. El cantante ha comenzado su escrito diciendo que “antes los insultos sin sentido que he recibido en redes, quiero aclarar que la decisión de terminar la relación fue mutua”. De este modo, ha querido despejar dudas sobre si él tiene alguna culpa en el fin de este noviazgo. “No hay culpables”, ha reiterado en este sentido. Tras esta aclaración, el cantante ha hecho alusión que “veo que las críticas y especulaciones solo recaen en mí, y no entiendo el por qué…”. A partir de ahí, ha hecho una enumeración de los pasos que él dio durante su relación con Jessica Bueno y que siente que ahora, tras su ruptura, no se valoran. “He dado todo por amor, dejé a mi familia a 1.000 kilómetros y me adapté a una nueva vida completamente para mí”, ha dicho sobre el momento en el que dejó Sevilla para trasladarse a vivir al Norte, donde Jessica residía con sus tres hijos.

Luitingo y Jessica Bueno anuncian su ruptura: “Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo” / Instagram

Sobre este cambio de vida que hizo, ha comentado que fue una etapa “con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre, y que siempre estarán en mi corazón”. Unas declaraciones con las que ha aclarado que su relación con los niños siempre ha sido buena y que durante su relación con la modelo, se ha volcado con ellos.

Luitingo manda un recado público a Kiko Rivera, padre del hijo mayor de Jessica Bueno: "Mala vida ,el alcohol y las drogas" / Telecinco

Sofía Suescun

Unplugged de Telecinco ha recordado un episodio desconocido para muchos sobre Luitingo. En el año 2016, el ya ex de Jessica Bueno bajó las escaleras del programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’, aunque no lo hizo para convertirse en pretendiente ni tronista. El cantante acudió en calidad de acompañante de uno de los candidatos.

Jesuli, su primo, había decidido conquistar a Sofía Suescun y él quiso acompañarlo con su guitarra, para regalar a los espectadores del espacio de Emma García un momento de lo más romántico y musical.

Mientras que su primo se acercaba a la hija de Maite Galdeano e intentaba conquistarla, Luitingo entonó una de sus canciones e hizo que todo el plató cayera rendido ante sus encantos, incluida la tronista, que se planteó conquistarlo. Cuando Luitingo terminó su actuación, la novia de Kiko Jiménez hizo una pregunta en voz alta: “¿Cuál de los dos viene a por mí?”, dijo, muy coqueta. A lo que Emma García preguntó: “¿Quién te gustaría que viniera?”.

Sofía Suescun, devastada tras el inesperado fallecimiento: "Ha podido ser un golpe o un atropello" / Telecinco

Tras unos segundos de silencio y con una mirada cargada de picardía, Sofía Suescun dejó claro que estaba interesada en conocer a Jesuli y al concursante de ‘GH VIP 8’ y respondió: “Pues los dos ¿no?”.

Una respuesta muy atrevida que hizo que a Luitingo se le dibujara una sonrisa instantánea en la cara. Sin embargo, pese a la alegría de este, el ex de Jessica Bueno rechazó convertirse en su pretendiente y dejó que fuera su primo el que luchara por el corazón de la ganadora de ‘Supervivientes 2018’.