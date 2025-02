El beso de Broncano y Fernando Tejero

A veces, los malentendidos y los problemas se arreglan con una buena conversación, sabiendo pedir perdón y, también, con un poquito de amor. Al menos, esos han sido los ingredientes con los que han conseguido reconciliarse el presentador del programa de TVE "La Revuelta", David Broncano, y el actor Fernando Tejero.

Tras anunciar que dejaba definitivamente la serie "La Que Se Avecina", el actor visitaba el plató de Broncano para hablar de cuáles son los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Pero antes de eso, Tejero recordaba a Broncano que en una entrevista con Ibai Llanos dijo que había sido el peor invitado que había pasado por el programa. "A mí me dolió muchísimo", aseguraba Tejero. Pero con mucho humor ambos limaban asperezas y sellaban su reconciliación, nada más y nada menos, que con un beso.

Beso Tejero y Broncano / TVE

Hay que cerrar etapas

Ya durante el desarrollo de la entrevista, Fernando Tejero explicaba que ha dejado el reparto de "La Que Se Avecina" porque se cansa de "hacer siempre lo mismo". "Estoy muy contento con el personaje, pero hay que cerrar etapas", añadía. El actor quería dejar claro que no se va por prejuicios, si no porque cuando no se siente cómo en un sitio "es porque se ha acabado". Además, aseguraba estar muy agradecido a los hermanos Caballero y a todos sus compañeros.

¿Cuánto dinero tiene Fernando Tejero?

No han faltado en la entrevista las ya tradicionales preguntas de Broncano a sus invitados. En el caso del dinero, el actor ha reconocido tener en el banco un millón y medio de euros. Una respuesta sincera y directa que desvela una cantidad que no resulta extraña, teniendo en cuenta el éxito televisivo de Tejero y también que ha hecho, como el mismo señalaba en otro momento del programa, 50 películas. "Pero este dato la mayoría de la gente no lo sabe", añadía.

Y en cuanto a las relaciones sexuales, Tejero también era claro: "Estoy en barbecho y no tengo pareja. Pero me la zurro más que un mono".

Frase mítica

"Un poquito de por favor" ha sido además una frase que no ha podido faltar durante su paso por "La Revuelta". Se ha convertido en una frase mítica totalmente reconocida en España. Tejero reconocía que hubo quien le dijo en la serie que la registrara porque traería cola, pero no lo hizo. Así que todo el dinero, como señalaba Broncano, "se fue para Antena 3".