Belén Esteban carga contra Raquel Bollo por las filtraciones sobre Anabel Pantoja: "¿Cuántas veces?"

Un día más, el escándalo que rodea a Anabel Pantoja se ha vuelto a colar en la escaleta de 'Ni que fuéramos Shhh'. Como si de una repetición interminable se tratara, el programa que tomó el testigo de 'Sálvame' cuando este fue cancelado es uno de los lugares donde más se habla de la sobrina de Isabel Pantoja. Y entre todos los temas que ocupan a los colaboradores del espacio que ocupa las sesiones vespertinas de TEN y Canal Quickie, los asuntos relativos a este caso judicializado suelen ser los que más titulares dejan cada tarde. A favor de Anabel o en contra, pero siempre en primer plano.

Si ayer eran las filtraciones de Raquel Bollo las principales protagonistas del programa, con la exclusiva que llevó a la pantalla Kiko Hernández, hoy ha habido turno de réplica. Esta respuesta no ha llegado, como muchos desearían, de manos de Anabel Pantoja, sino de una de sus mejores amigas. Sí, estamos hablando de Belén Esteban. La colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' ha sido preguntada por María Patiño en directo y ha dejado clara su postura. Además, ha querido recordar que muchas veces a dado la callada por respuesta en defensa de su amiga. "¿Cuántas veces he dicho que no contesto?", le ha repreguntado a la presentadora.

Cuestionada sobre la idoneidad de Raquel Bollo para afirmar que las marcas ya no se fían de Anabel Pantoja, su amiga ha sido muy clara, afirmando que "ella no tiene que decir eso". Además, ha mostrado su perplejidad por lo ocurrido, asegurando que "si tengo que decir la verdad, sí me ha sorprendido". Remarcando que muchas veces es mejor no decir nada para no perjudicar a terceras personas, Belén Esteban ha dicho que "hubiera hecho eso (no responder)" en relación al asunto que estaban tratando. Ya sea por desconocimiento o por usar esa táctica, ha cerrado su intervención con un escueto "no sé" preguntada sobre posibles broncas a Raquel Bollo desde el entorno de Anabel Pantoja.

Filtraciones

En el programa de este lunes de 'Ni que fuéramos Shhh', fue Kiko Hernández el encargado de soltar la exclusiva. Mientras que en pantalla aparecía una ruleta con varios nombres de posibles 'topos' de Anabel Pantoja, el colaborador aseguró que "la persona que ha traicionado a Anabel Pantoja es... la señora Raquel Bollo". Tal y como explicó en directo 'Kiko H', la sobrina de Isabel Pantoja "estaría perdiendo mucho dinero porque las campañas publicitarias de Instagram no la quieren". Todo esto, según sus palabras, "va a afectar muchísimo económicamente a Anabel Pantoja".