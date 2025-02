Zaida, la niña con la que Maite Galdeano olvida a Sofía Suescun: "Estamos las dos igual de rotas"

Maite Galdeano está totalmente recuperada tras su último ingreso hospitalario y en sus redes ha vuelto a dejar constancia de sus nuevos movimientos y hay uno que ha sorprendido mucho a sus seguidores. La madre de Sofía Suescun ha presentado a su sobrina carnal con la que ha posado con ella por primera vez en público, amplían desde Outdoor. Desde que rompiera definitivamente lazos con su hija Sofía Suescun, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha comenzado a hacer una nueva vida refugiándose en Pamplona, su ciudad natal. Allí ha aprovechado para acercarse a su "verdadera familia", la forma en la que se ha referido a su padre, madre que está en una residencia y que resulta un dardo directo para la ganadora de 'GH' y de 'Supervivientes'.

"Vamos de paseo para hacer unas cositas muy interesantes y voy con mi sobrina favorita, Zaida", ha dicho en el interior de un coche enfocando a la joven de la que ha hablado y con la que se le ha visto por primera vez. Muy tímida y sin poder casi mantener la mirada en la cámara, la sobrina de Maite Galdeano ha demostrado que conoce muy bien a su tía, aunque ella prefiera un segundo plano. Sin embargo, la de Navarra ha querido presumir de sobrina y la ha presentado a sus seguidores como su "sobrina favorita" y ahora un apoyo muy importante para ella.

El encontrarse nuevamente bien y volver a estar activa en sus redes le ha servido a Maite Galdeano de excusa perfecta para presentar a su sobrina y decirle lo especial que es para ella. "'Es mi sobrina carnal, la hija de mi hermano David. ¡Qué belleza y qué aparato tiene!", ha reparado la madre de Sofía Suescun. Sin saber cuál es su destino o ese plan juntas tan interesante que avanza la exconcursante de 'GH', lo que ha demostrado Maite Galdeano es que ha regresado con fuerza y que está aprovechando al máximo el tiempo con su familia en Pamplona al no lograr ni el perdón ni el acercamiento con su hija Sofía Suescun.

Distanciamiento

Aunque Sofía no ha querido entrar en detalles sobre el motivo de su crisis, muchos no han tardado en relacionarlo con su complicada relación con su madre, Maite Galdeano. Desde hace meses, madre e hija han protagonizado un evidente distanciamiento, que ha ido acompañado de momentos difíciles para ambas. El pasado octubre, Maite encendió las alarmas al sufrir un desmayo en plena calle, lo que la llevó al hospital. Pocos días después, Sofía también compartía una imagen en sus redes que dejaba entrever su malestar. "No me gusta dramatizar, pero hoy ha sido uno de esos días de mierda", confesaba, sin dar más detalles.

Por su parte, Maite intentó tender puentes con un mensaje en el que dejaba claro su amor incondicional por su hija: "Estamos las dos igual de rotas. ¿Merece la pena estar así? Qué necesidad… Te amo, Sofía", escribió junto a una imagen que evidenciaba su propia crisis de salud. Con su vuelta a las redes, Sofía Suescun parece dispuesta a dejar atrás este bache y seguir adelante con nuevos proyectos. Sin embargo, la incógnita sobre su relación con Maite Galdeano sigue en el aire.