Terelu Campos ha decidido dar un nuevo enfoque su carrera, y para ello ha tomado la decisión de aceptar un papel protagónico en la comedia teatral Santa Lola, producida por Dibildos Producciones y dirigida por su amiguísima, Lara Dibildos.

Asimismo, la hermana de Carmen Borrego, ha aprovechado el espacio que le brinda su programa de ¡DeViernes! en Telecinco para responder a todos aquellos que la critican por dedicarse a la labor artística de la interpretación. Sin embargo, no es la primera vez que Terelu pasa al séptimo arte, ya con la serie Paquita Salas tuvo un papel protagonista en la tercera temporada de la ficción de Netflix.

Terelu Campos se enfrenta a las críticas de su nueva comedia teatral ‘Santa Lola’: “Hay a personas a las que no les gusto, aunque haga una cosa estupenda" / Telecinco

“No todo el mundo es actor”

De hecho, las críticas comenzaron cuando Mariaño Peña, el actor que interpretó a Mauricio Colmenero en la serie Aida, mostraba su opinión acerca de Terelu como actriz de teatro: "Hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor. El pecado no es de ella, es de los que la llaman. Ya teníamos bastante con los modelos, pero ya el mundillo este en el que cualquiera es tertuliano y cualquiera es actor me parece...".

“A las críticas estoy acostumbrada”

La hija de María Teresa Campos ha respondido tajante ante estas opiniones y el pánico escénico: "Miedo no, terror. Fundamentalmente, a enfrentarme al público en persona, a las críticas estoy acostumbrada. A nadie le agrada una mala crítica, pero me importa más lo que piense el público, no decepcionar y que cuando salgan digan ¡Qué rato más bueno hemos echado! es la única pretensión" añadiendo que es consciente de su “falta de formación”.

Terelu Campos se enfrenta a las críticas de su nueva comedia teatral ‘Santa Lola’: “Hay a personas a las que no les gusto, aunque haga una cosa estupenda" / Telecinco

De este modo, ha mostrado su respeto y apoyo a aquellos que se dedican al séptimo arte: “Yo no tengo la carrera de actriz y entiendo que los que han estudiado puedan sentirse molestos, que viven de esto y no es fácil en este país y en otros muchos. Me parece lógico" comentando, que no se usa la misma vara de medir ante actores que pasan a presentar realities o programas de televisión: "También es cierto que, si nos ponemos a enumerar la cantidad de actores que han presentado programas de televisión, concursos o han ido a realities... A mí no me ha parecido nunca mal porque pienso que todo el mundo puede tener la oportunidad de hacer varias cosas".

Terelu Campos se enfrenta a las críticas de su nueva comedia teatral ‘Santa Lola’: “Hay a personas a las que no les gusto, aunque haga una cosa estupenda" / Telecinco

Sin embargo, sus compañeros de ¡DeViernes! han querido rebajar la tensión y han aconsejado a la hermana de Carmen Borrego que “se forme”, ya que “no dudan de su valía” pero se trata de una profesión en la que “si hay personas a las que no les gustas, siempre tendrán algo malo que decir”.

¿De qué trata Santa Lola (2025)?

La obra se trata de una comedia escrita por César Lucenzo, que se estrenará a finales del mes de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Según ha informado la producción Dibildos Producciones, en la que se encuentra la hija de Laura Valenzuela: “se trata de una comedia divertidísima con un ritmo endiablado que no dejará indiferente al espectador”.

Terelu Campos se enfrenta a las críticas de su nueva comedia teatral ‘Santa Lola’: “Hay a personas a las que no les gusto, aunque haga una cosa estupenda" / Dibildos Producciones

Además, cabe destacar que en la sinopsis inciden que "la obra es original y que nada más alzar el telón nos encontraremos en un espacio completamente blanco y aséptico, donde un hombre teclea en su máquina de escribir. De repente, aparece una mujer con una resaca monumental y el rímel corrido. No sabe dónde está ni cómo ha llegado allí. Lo que ignora es que acaba de morir en su despedida de soltera y se encuentra en las puertas del cielo junto a San Pedro”.