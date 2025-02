El pasado viernes, Álvaro Muñoz Escassi acudió al programa de Telecinco de ¡DeViernes! donde habló y se sinceró acerca de su nueva relación amorosa con la hermana de Mario Casas y cómo se enfrenta ante su nueva participación en el reality de Supervivientes 2025.

De hecho, no es la primera vez que el exjinite forma parte de un programa de estas características, ya en 2009 fue parte del casting del reality de supervivencia. Sin embargo, tras una aparatosa caída, se vio obligado a abandonar: "Tengo la espinita clavada, me fui muy triste cuando tuve que abandonar. Estuve como once semanas, fue trágico para mí" comentaba emocionando Escassi, recordando su paso por el espacio de Mediaset.

¿Cómo ha reaccionado Sheila Casas a la participación de Escassi a ‘Supervivientes 2025’? / Telecinco

“Ahora me lo tomaría con más calma”

Asimismo, el exjinte confesado que afronta la aventura de un modo muy diferente que en 2009, ya que tras 16 años no solo no tiene la misma edad, sino que su mentalidad respecto al concurso ha cambiado: "Ahora me lo tomaría con más calma. Como soy un poco hiperactivo, siempre quería hacerlo todo” añadiendo “ya sé a lo que voy”.

¿Quién le defenderá en plató?

Por el momento, no se sabe quién se encargará de su defensa. Lo que si se sabe es que Sheila Casas, su pareja no será, tal y como el él mismo ha comentado:"Quiero que me defienda Bibiana Fernández, aunque ella aún no lo sepa" agregó en tono humorístico.

“Que su novio vaya a Supervivientes le cuesta”

Escassi confesó que no está siendo fácil prepararse para esta nueva aventura y despedirse de su pareja Sheila Casas, con la que lleva poco menos de medio año: "Me pongo en su pellejo y es muy difícil para ella. Que su novio se vaya a Supervivientes, le cuesta", comentó el exjinite, añadiendo que “sobre todo porque estamos muy bien, nos queremos mucho. Pero yo creo que no hay mal que por bien no venga. Me parece que, cuando vuelva, la relación estará como más fortalecida. Me va a ver y va a saber lo que hay", agregó, recalcando que cuando regrese de los Cayo Cochinos tiene intención de casarse con la hermana de Mario Casas.