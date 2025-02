Cómo ir de público a La Revuelta: "Esa colonoscopia puede esperar"

¿Te apetece ir de público a "La Revuelta"? Si te encanta el programa y te gustaría ver a David Broncano mientras graba un programa, puedes intentarlo. Y decimos intentarlo porque no es fácil ya que son muchas las personas apuntadas para asistir al Teatro Príncipe de Gran Vía, en pleno centro de Madrid. Aún así, no te quedes con las ganas e inténtalo porque, como dicen desde el propio programa, "esa colonoscopia puede esperar".

Para ello, lo primero que tienes que saber es que es gratis: ni tienes que pagar ni te pagan a pagar. Saldrás como has entrado, pero con la experiencia en el bolsillo.

Requisitos

Hay dos: ser mayor de 18 años y rellenar un formulario con datos reales. En ese punto puedes incluir a uno o varios acompañantes.Sé especialmente cuidadoso porque si los datos no corresponden con los de verdad, no podrás acceder al teatro.

El piloto Pedro Acosta en La Revuelta con David Broncano. / TVE

Cuándo y dónde se graba

Las grabaciones son de lunes a jueves, en el Teatro Príncipe Gran Vía (c/ Tres Cruces 8, Madrid – Metro Gran Vía) y la citación es a partir de las 15:00 horas. En el coliseo permanecerás hasta las 19.30 como hora orientativa. Nunca habrá grabaciones ni en festivos nacionales ni en periodos vacacionales, así que olvídate de intentar ir un fin de semana o durante los días de Semana Santa.

Formulacion para asisitir a La Revuelta / La Revuelta

El formulario

Además de rellenar todos tus datos, deberás de escoger en un desplegable la fecha en la que te apetece asistir de público hasta un máximo de dos días. Cuando esté completo ya no podrás seleccionarlo. Las opciones aparecen solo con dos semanas vista, pero sentimos decirte que el aforo para las próximas dos semanas ya está completo. Tendrás que esperar.

Una vez elegida la fecha y cumplimentados los datos, el programa se pondrá en contacto contigo vía e-mail para gestionar tu solicitud y enviarte una confirmación definitiva. En un plazo de 72 horas laborales tendrás la invitación en tu correo.

SI QUIERES APUNTARTE, PUEDES ACCEDER AL FORMULARIO OFICIAL A TRAVÉS DE ESTE ENLACE.

Accesibilidad

El teatro es accesible para sillas de ruedas pero es antiguo, por lo que es importante que nos lo comuniques en el apartado de comentarios si necesitas un emplazamiento adaptado. Está reservado el derecho de admisión, es decir, "esto no es un after, es un programa de televisión, no permitiremos la entrada al teatro en un estado de embriaguez sospechoso por respeto a todos los asistentes y el buen funcionamiento de la grabación".

Un último apunte: si te ofrecen pagar por entradas es una estafa.