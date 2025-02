Miguel Ángel Silvestre cuenta el paranormal suceso ocurrido en el entierro de su padre: "Alucinante"

Miguel Ángel Silvestre dejó su papel rol habitual de seductor para meterse en la ficción de '30 monedas', una historia de Álex de la Iglesia que mezcla acción, intriga y presencias sobrenaturales.

'30 monedas' se estrenó en 2020, en una proyección especial fuera de competición en el 77º Festival Internacional de Cine de Venecia. La puesta de largo en España fue en el Festival de Cine de Sitges y a finales de aquel año llegó a HBO. La serie dirigida por Álex de la Iglesia giraba en torno a la búsqueda por parte de las fuerzas del mal de los objetos que dañaron a Cristo como los clavos de la cruz, las espinas de la corona y, por supuesto, las 30 monedas por las que Judas vendió a su maestro.

"Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder una arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. El sufrimento de Dios, la más poderosa de las energías", anunciaba Eduard Fernand en el tráiler en el que también aparecían Megan Montaner, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Manolo Solo, Carmen Machi y el propio Miguel Ángel Silvestre.

En una entrevista, el actor ha relatado el suceso paranormal que ocurrió en el entierro de su madre y que fue el anticipio de '30 monedas': "Vino una mujer al entierro y me dijo: 'Me acaba de decir tu padre que en menos de una hora te van a llamar para darte una buena noticia'. Y a los 45 minutos me llamó mi representante Bea y me dijo: 'Álex de la Iglesia te ha escrito un personaje en una nueva serie que va a hacer para HBO", recordaba. "Y si eres actor y un director como Álex de la Iglesia en nuestro país, que es uno de los cinco mejores directores que tendremos, ha pensado en un personaje para ti, es una gran noticia, o sea, es realmente un sueño", confesaba. "Eso me pasó. Eso me dijo, alucinante", comentaba perplejo.

Tras el éxito de la primera temporada, llegó la segunda temporada, rodada en España, Italia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. '30 monedas' está dirigida por Álex de la Iglesia y coescrita por Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría. Los productores ejecutivos de HBO Max son Steve Matthews, Miguel Salvat y Antony Root. Álex de la Iglesia y Carolina Bang son Productores Ejecutivos de Pokeepsie Films (Banijay Iberia). Los servicios de producción de la segunda temporada de 30 Monedas corren a cargo de Anciana Milenaria S.L., una empresa de Pokeepsie Films.