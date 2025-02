Las redes sociales han sido testigos del amor que Jessica Bueno y Luitingo se profesaban. Sin embargo, estas mismas han sido en las últimas horas las protagonistas de su ruptura. La joven pareja lo ha anunciado a través de un comunicado en Instagram: “Hemos decidido tomar caminos separados”.

Luitingo y Jessica Bueno anuncian su ruptura: “Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo” / Instagram

“No ha podido ser. Las circunstancias que nos rodean nos han superado”

Fue el pasado viernes, 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando la pareja derrochaba amor, complicidad y cariño en las distintas plataformas sociales de internet. Pero, nueve días más tarde, la historia ha cambiado: "No querríamos haber tenido que escribir estas palabras nunca, pero la vida es así. Hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo" comenzaba le comunicado compartido a través de redes, añadiendo que "no ha podido ser, a pesar de que hemos luchado mucho para que funcionara, pero hay ocasiones en que el amor no puede con todo, y las circunstancias que nos rodean nos han superado".

Ambos, se muestran muy dolidos con la situación, pero insisten en que “a veces hay que tomar decisiones, aunque nos destroce el corazón” y prefieren quedarse con lo bueno “aunque ambos continúen en caminos diferentes, siempre tendrán presente el cariño que se guardan”. La pareja ha querido resaltar que “se quedará con todos los recuerdos felices vividos juntos” y han asegurado que no hay terceras personas: "Hemos compartido nuestra historia con vosotros, la de un amor bonito y real que os ha ayudado y dado fuerza a muchos y con el que nosotros también hemos aprendido. Os pedimos respeto con las especulaciones. Queremos dejar claro que no ha habido terceras personas por ninguna de las partes, que hemos sido increíblemente felices y que todo ha guardado lealtad".

De este modo, han dejado claro que no quieren que “se manche su relación con mentiras, ya que lo suyo ha sido bonito y real”

¿Qué significan las lágrimas de Jessica Bueno?

Tras el comunicado, la modelo ha subido una publicación en la que se ve que está llorando. Algo que ha preocupado a sus seguidores, pese a ella tranquilizarlos: "Espero que podáis entender que necesite un tiempo para estar por aquí con normalidad... tened paciencia conmigo. Quiero que podáis ver mi mejor versión, esa chica de risa fácil y con ojos de felicidad. Tengo que buscar la felicidad en mí. Estaré centrada en mis niños y en el trabajo para dar todo de mí como siempre".

Por el momento, Jessica se ha centrado en sus hijos, y Luitingo no se ha pronunciado.