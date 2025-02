Dani Martín cuenta su forma de ser patriota en España: "Los deberes hechos"

Dani Martín dice estar en el mejor momento de su vida. El artista ha sido el último protagonista del programa de 'Lo de Évole'. En una sincera charla con Jordi Évole, el exvocalista de El Canto del Loco ha hecho un repaso por su vida personal y su trayectoria profesional.

Recientemente, el conocido cantante ha lanzado su nuevo disco, titulado "El último día de nuestras vidas". Un nuevo trabajo que le ha hecho recordar sus inicios. "En mi primera nómina cobre 85.211 pesetas", le contaba a Évole.

Martín también ha tenido palabras para Amaia Montero, con quien comparte la canción 'Puede ser' defendiendo que ella era "más rockera y más punki" que muchos rockeros y muchos punkis que ha conocido. Además, también ha reconocido que tuvieron más que una relación de amistad: "Tuvimos ahí un encuentro".

La manera de Dani Martín de "querer mucho" a España

A nivel personal, Dani Martín también ha confesado que la muerte de su hermana provocó un antes y un después: "Yo maduro con la muerte de mi hermana que es un bofetón terrorífico que de repente te tambalea y te coloca en un rol absolutamente desconocido".

En la entrevista, Dani Martín también ha respondido a la pregunta de Jordi Évolde de "¿Cómo llevas lo de pagar impuestos?". "Hay que pagarlos y ya está", contestaba. "Mi manera de ser patriota y mi manera de querer mucho a este país es llevando todos los deberes hechos. Y que nadie me pueda decir nada". Para él, quienes defraudan en muchas ocasiones son "luego los que sacan las banderas más grandes y yo llevo mi bandera en mi corazón, pero también cuando hay que pagar a Hacienda y pagar impuestos. Y esto no significa ser bueno, esto significa ser justo y lo de que la gente pague en Andorra me toca los cojones".

El próximo domingo, el invitado será Gabriel Rufián.