Dani Martín y Amaia Montero, una historia de amor que por fin sale a la luz

Cualquier diría que Dani Martín, exvocalista de "El Canto del Loco", es celoso de su intimidad. Con Jordi Évole no se ha dejado nada y ha contestado a todo lo que le ha preguntado... e incluso a lo que no. A pesar de que no soporta que nadie le pregunta por su vida amorosa, ha hablado con total normalidad de ella. Lo ha hecho sobre sus años de relación con Blanca Suárez, porque "salí con ella y con 18 coches de paparazzis a la vez". Pero si ha habido un nombre que ha sorprendido a todos ha sido el de Amaia Montero porque sí, sí tuvieron algo: "Tuvimos un encuentro, es verdad".

Sin embargo, eso fue lo de menos porque a quien admira de verdad Dani Martín es "a la persona y a la artista porque ella es mucho más rockera y punky que muchos rockeros y punckis que he conocido en la vida". Y es que Dani la quiere "mucho" ya que sus familias tienen "un vínculo muy bonito".

La paternidad

"¿Tú eres padre?". La pregunta se la hace el entrevistado al entrevistador, es decir, Dani Martín a Jordi Évole, que le responde "sí, lo soy". Y ahí empieza a soltar lastre: "Ese es un sueño para mí y creo que ahora es el momento... tenemos la niña en la cabeza". Y un segundo después se lleva las manos a la cabeza: "¡Lo que he dicho... he dicho hemos!". La paternidad de Dani Martín está dando vueltas entre la prensa del corazón no tanto por el hecho de ser padre a los 48 años sino con quién lo será.

Y es en este punto cuando Martín habló -sin hablar- de su pareja actual, la actriz María Hervás.

En la entrevista con Évole ha hablado del dolor por la pérdida de su hermana, del peso, de la terapia y de su proceso de maduración como el vino hasta llegar al "momento más feliz de mi vida", aunque si estuviera aquí Serrat -al que llama "el jefe"- nos diría "sois muy jóvenes para decir eso".