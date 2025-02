La confesión de un conocido actor de ‘Física o Química’ con las drogas: "Estoy en ello"

Las series de los 2000 marcaron un antes y un después en el cine español. 'Los Serrano' o 'Aquí no hay quien viva' se abrieron hueco durante la primera década del siglo XXI en muchos hogares alrededor de todo el país. No obstante, la fama que adquirieron estas producciones también fue inesperada para sus actores y protagonistas. Muchos de ellos acabaron sufriendo adicciones y otros, problemas psicológicos. Uno de ellos fue Adrián Rodríguez, quien dio vida a David Ferrán en 'Física o Química'.

Aunque nosotros recordamos la época dorada de algunas series nacionales míticas con mucho cariño, para algunos actores fue un infierno. El intérprete español Adrián Rodríguez, que desde hace años se mantiene al margen del mundo de la televisión, visitó el domingo el plató de ‘Fiesta’ en Telecinco para sincerarse sobre sus adicciones. El actor de 'Los Serrano' y 'Física o Química' confesó que se metió en una espiral infinita de alcohol, fiestas y drogas. De este modo, pasó de tenerlo prácticamente todo a quedarse sin nada. "Empecé muy joven en todo este mundo, yo era demasiado pequeño para gestionar esa locura de fama, dinero y demás", reconoció ante la presentadora Emma García.

Rodríguez acudió al programa para hablar de su nueva vida y de todos los problemas por los que ha tenido que pasar. "Al principio lo tomas como un juego, para experimentar, y luego se transforma en lo que necesitas. Una dependencia para todo, para pasártelo bien. Tu vida queda en un segundo plano”, explicó. Además, el actor confesó que se dio cuenta de su gran problema tras su paso por 'Supervivientes'. "Llegó un momento en el que la cabeza se me iba y la adicción iba a más. Al final pedí ayuda hace dos años. Me di cuenta de que había un problema y que nada iba bien. Era un sufrimiento", expresó. Asimismo, el actor reconoció que se vio obligado a vender parte de sus propiedades y a convertirse en actor erótico de la página de contenido privado 'OnlyFans' para seguir adelante.

El proceso continúa

A pesar de haber reconducido su vida, Rodríguez reconoció que se trata de un largo y complicado proceso y que sigue en ello: "Pensé que ya estaba preparado para dedicarme yo a esto, a ayudar, y no era así. He ido muy rápido y cuando corres demasiado pasa lo que pasa; te confías. He tenido que empezar de cero de nuevo", contaba Adrián. También confesó que no sabe qué ocurrirá con su carrera en el cine español, pero de momento está centrado en vivir el presente. "La recuperación me enseña que tengo que vivir el presente y seguir conociéndome. Este camino me gusta muchísimo. Mi carrera de actor no lo sé, ya se verá. En eso estamos", concluyó.