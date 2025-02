El primer apellido del hijo de Gabriela Guillén y Bertín no será Osborne

Aguas tensas todavía entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Una semana después de que el Juzgado de Alcalá de Guadaira hiciese pública la sentencia que reconoce a Bertín Osborne como el padre, la esteticien sigue sin contacto con el artista internacional. A pesar de que su abogado aseguró que su intención era llegar a un acuerdo amistoso respecto al convenio regulador del niño, sin necesidad de interponer ninguna demanda, por el momento no ha dado ningún paso al frente. Todavía no ha habido ningún tipo de conversación entre las partes para fijar el acuerdo de manutención del pequeño ni el régimen de visitas, una vez que la paraguaya ha solicitado la custodia exclusiva de su hijo y ha decidido que lleve en primer lugar su apellido.

Ante los problemas económicos que parecen poner a Bertín Osborne contra las cuerdas, Gabriela vive de espaldas a un problema que no es el suyo. Asegura que está "bastante tranquila y enfocada en mi trabajo y en mi hijo, que ya está grandote y ya va a la guardería porque si no es imposible y no tengo tiempo de nada". Aunque el juez ha fijado que su hijo lleve el apellido del cantante, ha sido ella la que ha decidido que en primer lugar figure Guillén y en segundo Ortiz. "La madre tiene derecho a elegir y he decidido el primer apellido que es el mío" ha sentenciado rotunda.

Gabriela ha reconocido que no tira la toalla. "Yo estoy tranquila, tengo la conciencia tranquila, estoy tranquila, duermo bien y no tengo que decir nada más" ha asegurado.

La economía de Bertín

La revista 'Lecturas' ha publicado este miércoles en portada una sorprendente exclusiva: "Bertín Osborne, al borde de la ruina". Al parecer, según la publicación, el conocido cantante español estaría "al borde de la bancarrota" por una deuda de casi medio millón de euros que debería a Hacienda.

Un pago pendiente que también vendría motivado por una prohibitiva hipoteca y sus "inversiones fallidas en el sector inmobiliario y de la hostelería".