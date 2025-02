El novio de Marta Riesco comienza a hacer cajas para irse de casa: "Estoy enfadado"

Marta Riesco y Alejandro Caraza están a punto de irse de su actual casa. La pareja se muda a una nueva vivienda en propiedad en menos de un mes y aún no han empezado con la mudanza, algo que a la periodista le pone muy nerviosa. A su novio, le hace algo menos de gracia la idea porque le toca hacer cajas con lumbalgia. "Alejandro está entre enfadado y feliz con la mudanza", comentaba Riesco a sus seguidores. Él aclaraba: "estoy enfadado". Y es que el andaluz tiene lumbalgia y en esas condiciones le ha tocado empezar con la mudanza.

Hace unas semanas, Riesco anunció que se había comprado una nueva casa. En menos de un mes le dan las llaves y a la presentadora le han entrado las prisas. "Un domingo de sol en Madrid y nosotros en pijama haciendo cajas", explicó ella ante la cámara. Marta Riesco no esconde nada a sus fans. Habla con ellos todos los días a través de Instagram. La reportera de "Ni que fuéramos" vive un momento dulce. Está a punto de estrenar un nuevo hogar con su pareja y en el trabajo no dejan de felicitarla por su frescura y por lo divertidos que resultan sus reportajes. Además, en enero empezó una dieta y a entrenar y dice sentirse mucha más vital.

Lejos ha quedado la época en la que habló sin tapujos sobre sus problemas de salud mental. Lejos han quedado también los malos entendidos a raíz de su relación con Antonio David Flores. A Marta Riesco le sonríe la vida. En este momento tiene, como diría el refrán, "salud, dinero y amor".

Cambio radical

Marta Riesco comenzó el año dando un giro radical a su estilo de vida. Junto a su pareja, Alejandro Alcaraz comenzaron una dieta que acompañaron de ejercicio físico. El reset de inicio de año de la pareja ya ha dado sus frutos. La reportera ha ido mostrando todo el proceso en sus redes sociales y sus seguidores ya aplauden los resultados. . "Estás muy guapa. Sigue con la dieta y el gym", "estás preciosa" o "qué cambiazo, cada vez más guapa" son varios de los comentarios que se pueden leer en su perfil de Instagram. Pero, ¿qué ha hecho Marta Riesco para conseguir resultados en tan poco tiempo? La reportera de "Ni que fuéramos" muestra día a día lo que come y los esfuerzos que hace para sacar un rato para entrenar. No esconde nada. Por eso no duda en compartir la clave de su cambio físico: su nutricionista. La periodista pondera el trabajo de Nieves Bolós, psicóloga y especialista salud femenina.