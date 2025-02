Mediaset podría enfrentarse a problemas legales por su nuevo programa: "Un mes de silencio..."

No son tiempos fáciles para Mediaset. Pese a los constantes cambios en su parrilla, ninguno de sus canales consigue todavía dar la vuelta a los datos de audiencia que han hecho qué gran parte de su programación se coloque por detrás de su rival directo, Atresmedia. Por si todo esto fuera poco, el grupo de comunicación podría enfrentarse en un futuro no muy lejano a nuevos problemas legales, debido al uso indebido de un nombre para su próximo programa. Un hecho hasta ahora oculto para los ojos del gran público, pero que podría provocar el último terremoto en la empresa presidida por Cristina Garmendia.

En los últimos días, el pasado jueves para ser más precisos, 'Producciones Mandarina SL' acudió a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para registrar el que podria ser el nuevo nombre de un programa de Mediaset. Cabe recordar que la empresa con la que se ha realizado este trámite no es más que una productora filial de la empresa con orígenes italianos. Entre los programas que gestionan en la actualidad aparecen algunos de los más vistos de Telecinco, como pueden ser '¡De Viernes!', así como algunos referentes de Cuatro como 'En boca de todos' o 'Viajeros Cuatro'.

La denuncia pública, de momento sin efecto judicial, se ha conocido en X -antigua Twitter-. A través de esta red social, 'Algo Pasa TV' ha reprochado a Mediaset por apropiarse del que es su nombre para algún proyecto futuro, que de momento ha sido registrado como 'Algo pasa PM'. De esta denominación, que tal y como aparece actualmente en la OEPM aún se encuentra en fase de tramitación, se podría entender que se trata de un programa vespertino, que ocuparía el hueco que dejaría 'TardeAR', un espacio cuya denominación ha perdido gran parte de su razón de ser tras la marcha de Ana Rosa Quintana.

Lío judicial

Esta polémica podría terminar en un lío judicial para ambas partes, aunque su desenlace podría no ser tan claro como apuntan desde 'Algo Pasa TV' debido a que la marca no se encuentra registrada por su parte antes de la llegada de Mediaset a esta parte del mercado. Pese a todo, este medio independientes especializado en la prensa rosa manda un aviso a navegantes, directo a la línea de flotación de Telecinco y sus cadenas hermanas. "Un mes de silencio que igual llega a su fin. La que se avecina, queridxs!!", indican en su post de X -antigua Twitter-. Sea como fuere, no debería tardar demasiado en saber como acaba todo este lío.