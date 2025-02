El doble sentido juega una mala pasada en Informativos Telecinco: "¿A ti te gustan...?"

Lejos quedan ya aquellos primeros años de la televisión en España en los que los noticieros eran programas donde la seriedad imperaba por los cuatro costados. Con el paso de los años y la llegada de nuevas tendencias a través de las redes sociales, los informativos han cambiado mucho. Para algunos, lo han hecho para bien. Para otros, todo lo contrario. Pero lo que está claro y es indudable es que han cambiado. Y esta nueva forma de hacer las cosas deja momentos incómodos y anécdotas a partes iguales, como en los Informativos Telecinco de este pasado sábado.

En un momento dado del programa, los presentadores debían dar paso a un festival del croissant que se celebra en Barcelona durante el próximo mes. Sin embargo, las complicaciones para David Cantero y María Casado comenzaron desde la primera línea de sus intervenciones. El presentador masculino no tuvo mejor idea que presentar la noticia con una pregunta. "¿María, a ti te gustan los bollos?", le espetó a su compañera, que con una risa nerviosa respondió rápidamente con otra pregunta en forma de "¿La bollería fina, no?". Sabedor de su pequeño despiste, Cantero dio respuesta afirmativa rápidamente.

Desde hace unos años, es de sobra conocida la homosexualidad de María Casado, por lo que el doble sentido de la pregunta de su compañero no ha tardado en viralizarse en las redes sociales. Cuentas con miles de seguidores en X -antiguo Twitter- como el caso de TeleMagazine, no dudaban en titular su 'post' con "María Casado, mi bollera favorita", acompañando el texto de un corte de los Informativos Telecinco. No se sabe bien si conocedores o no de la viralidad, la propia cuenta de TikTok del programa compartió también esta noticia, que acumula más de medio millón de reproducciones y centenares de comentarios.

María Casado

María Casado es presentadora de Informativos Telecinco desde septiembre del pasado año, cuando se incorporó a la cadena de Mediaset como compañera de David Cantero. La buena relación entre ambos se remonta a su paso por Televisión Española desde 2006 hasta los primeros años de la década pasada. Con su incorporación, Telecinco siguió los cambios que ha llevado a cabo en las últimas temporadas para sus informativos, entre los que destaca el fichaje de Carlos Franganillo. En cuanto a la vida privada de la presentadora, hizo pública su homosexualidad hace ya casi una década.