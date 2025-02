Esto es lo que cobra el público por asistir a "El Hormiguero"

¿Cuánto cobra el público por asistir al programa de Pablo Motos, el afamado "El Hormiguero"? Respuesta rápida: nada. Ni tienen que pagar ni les pagan, se van como han venido pero con la experiencia de ver cómo funciona un programa de televisión en directo y, si tienen suerte, ver a un invitado que les guste, ya que el público no sabe cuando se apunta quién estará en el plató.

Para poder formar parte de los espectadores, solo hay una vía oficial para hacerlo y es a través de la productora audiovisual creada por Pablo Motos y Jorge Salvador, la web "7 y acción" donde encontrarás fácilmente el enlace "Ven de público" y pinchar "El Hormiguero".

Asiste de público al programa de Pablo Motos. / 7yaccion

Como puedes comprobar, solo hay fechas de inscripción para los próximos días y todas las entradas están agotadas. En el caso de que consigas inscribirte, recibirás una solicitud con la entrada que no te servirá de nada hasta que no recibas una llamada de confirmación. Allí te contarán hora y lugar exactos, donde debes acudir con tu DNI. Si eres menor de 16 años o vas en grupo superior a ocho personas, no podrás asistir como público.

Su historia

"El Hormiguero" vio la luz por primera vez un 24 de septiembre de 2006. Entonces salía en Cuatro, donde se emitió hasta junio de 2011 para saltar después, en septiembre, a Antena 3. Desde el principio, el programa líder ha sido presentado por Pablo Motos Burgos. Nació un 31 de agosto de 1965 en Requena, Valencia, y además de presentador ha sido locutor de radio, humorista y empresario.