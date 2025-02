La virginidad de Ana Rosa Quintana

De entre todas las preguntas que le habrán hecho a la periodista Ana Rosa Quintana en su vida, creemos que nunca ha habido una tan incómoda como la que le ha hecho hace unos días su compañera Pilar Eyre en pleno directo de su programa matinal. Todo parecía dentro de lo normal con un debate sobre la princesa Leonor en Brasil. Fue en ese momento cuando la periodista especializada en la Casa Real de España dio el paso y le preguntó lo siguiente a la reina de las mañanas: "¿A qué edad perdiste tú la virginidad?".

Sobra decir que Quintana no se lo esperaba aunque respondió tirando balones fuera: "No me acuerdo". Y tras un silencio se metió en un jardín sobre las relaciones extramatrimoniales que provocó la risa de todos los colaboradores sin saber nadie muy bien por qué.

La edad media

Un estudio realizado por la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña en 2021 indica que la edad media de la primera relación sexual con penetración en España es de 13,8 años. La edad impresiona, si bien hay que aludir también a un segundo estudio titulado "Los jóvenes y el sexo" donde alarga la cifra hasta los 17,7 años.