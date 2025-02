La sorprendente reacción de Lola Lolita al documental de Aitana: "No se ha cortado un pelo"

Si esta semana ha habido una protagonista en el mundo del espectáculo, esa ha sido Aitana. La cantante catalán ha visitado varios platós y estudios para promocionar su documental, 'Aitana: Metamorfosis'. En casi todas sus apariciones públicas de los últimos días, la revelación de su depresión ha opacado en parte las buenas noticias que quería contar a través de su colaboración con Netflix, pero aun así todavía hay hueco para las buenas críticas hacia su trabajo. Una de las últimas en subirse al barco de Aitana ha sido la 'influencer' Lola Lolita, tal y como ha revelado en un vídeo en sus redes sociales.

"Para que yo vea algo e invierta mi tiempo en ello... Es fuerte, eh", asegura Lola Lolita en los primeros compases de su publicación de TikTok. La 'influencer', que aparece junto a su amiga Judith Arias en este vídeo, explica que "no es un documental... es como si una cámara la persiguiera". Después de intentar explicar las bondades de este proyecto, que cuenta con 6 capítulos realizados por Netflix y Komodo Studios, la joven alicantina no tiene más opción que rendirse al documental de su amiga con un muy claro "es la hostia". Desde luego, una de esas reacciones por las que se dice que vale más una imagen que mil palabras.

Lola Lolita aprovechó su presencia en el estreno de 'Aitana: Metamorfosis' para ver el primer capítulo del documental. "Imagínate en los otros capítulos que quedan", le cuenta a su acompañante, con la intención de hacerla también una fan más de esta historia. Pese a que la propia Aitana ha comentado ya que hay ciertas partes de su vida privada que no ha querido enseñar, Lola Lolita asegura que "no se ha cortado un pelo... y me parece genial que trate esa relación (con Sebastián Yatra) con naturalidad", haciendo un pequeño 'spoiler' a sus seguidores de lo que se puede ver en el 'film'.

Depresión

El programa 'La Ventana' de Carles Francino en Cadena SER fue donde Aitana se sinceró por primera vez acerca de sus problemas de salud mental: “Pasé una etapa complicada a nivel psicológico. Me cuesta mucho decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino porque, desde fuera, se puede ver como un problema del primer mundo porque tengo muchas facilidades alrededor. ¿Por qué me voy a quejar yo de la vida?”. De igual manea, la cantante catalana añadió que la depresión es una enfermedad que padecen muchas personas y que “es igual para todos”.