¿Qué fue de Oriana tras abandonar GH VIP por un arrebato?: una vida de lujo y alfombras rojas con su novio

Oriana Marzoli es una mujer muy intensa que llegó al plató de ‘MYHYV’ con el objetivo de cautivar el corazón de Christian. Luego se enamoró de Tony Spina, hasta que más tarde dio el salto definitivo y se alzó con el trono. Así la conocimos en España, pero su figura aún daría mucho de qué hablar. Es una todoterreno de los ‘reality shows’. La llaman 'La reina de los realities'. Tras esta primera aparición en televisión, Telecinco no la dejó escapar. Dejó auténticos momentazos en la isla de ‘Supervivientes’, 'Gran Hermano VIP 6', Gran Hermano VIP 8 y 'La casa fuerte'.

Su participación en programas de telerrealidad va más allá de nuestro país. De hecho, conoció a su actual pareja en uno. Oriana Marzoli y Facundo González, la pareja que nació en el reality show “¿Ganar o Servir?” de Canal 13, en la televisión chilena, son ahora de lo más demandado en galas y eventos de celebrities. Este mismo fin de semana fueron unos de los grandes protagonistas en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chilé. Oriana presume de tener seguidores en tres países: España, el que la vio crecer, Italia y Chile, donde han triunfado en el reality.

Facundo es un conocido modelo argentino que, al igual que Oriana, sabe sacar mucho partido de su imagen y la explota al máximo en redes sociales. A ambos les llueven las campañas publicitarias. Son sinónimo de lujo. En jet privado, con ropa de firmas, en la nieve, la playa... todo lo que les rodea es una vida de alta gama que los ha convertido en una especie de "Barbie y Ken" de los realities. Oriana siempre ha explotado su imagen de muñeca. "Todo el mundo me lo dice, ‘¡es verdad que te pareces a una Barbie!'", confesaba al inicio de su andadura televisiva en Telecinco.

Otra de sus frases emblemáticas: "Yo estoy al casi nivel de Britney Spears. O sea, prácticamente". Nació para estar bajo los focos. Le encanta ser el centro de atención y no siempre cae bien a todo el mundo. "Muchos me han amado, otros me han odiado. Soy un mal necesario", alega. En el último programa en el que participó en España las cosas no terminaron demasiado bien. Abandonó y le echó la culpa al programa. Fue en Gran Hermano VIP 8. La polémica que generó ella en sus redes sociales alegando que mentían desde la organización de GH obligó a Ion Aramendi, presentador del formato, a contar todo lo que sucedió.

“La relación contractual con Oriana era solo con ella. Ella quería que entrara su novio y no ocurrió. Vamos a conocer el verdadero motivo de su abandono. Todo comenzaba al ver que Álex, su enemigo, no era el expulsado y escuchar unos gritos de fuera de la casa que lo llamaban 'ganador'”, explicó. A su salida del programa no ha dejado de trabajar. Tiene colaboraciones con marcas, eventos y mucha capacidad para hacer de su imagen una gallina de los huevos de oro. ¿La última? Una campaña de vestidos de novia con la que ha jugado al despiste con sus seguidoras, que aún se preguntan si realmente se va a casar o solo se trata de otra promoción.