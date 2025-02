El hijo de Fani Carbajo denuncia a Christofer

Fani Carbajo es feliz aparentemente con su nueva bebé después de haber dejado atrás un pasado intenso con Christofer, que se hizo famoso por su grito de "Estefaníaaaaa" cuando ella le ponía los cuernos en "La isla de las tentaciones". Ambos protagonizaban un cara a cara de lo más tenso en "De Viernes" después de meses sin hablarse ni encontrarse. Desde luego que bien no se llevan y los reproches entre ambos siguen en el tintero.

Tras su intervención en el plató de televisión, Fani ha querido desmentir la versión de su expareja y ha confesado que "él no hacía de padre con mi hijo", tanto es así que "a día de hoy no tienen relación y si él hubiera hecho de padre con mi hijo y se hubiera comportado mi hijo no lo hubiera denunciado y mi hijo lo ha denunciado hace poco". Se abrió el melón.

Unas palabras que llaman la atención... pero, ¿cuál es el motivo de la denuncia? La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado que "hace poco él hizo unas declaraciones en redes sociales diciendo barbaridades de mi hijo cuando tenía 14 años".

Algo que no ha querido consentir porque "conmigo lo que quieras, discutimos, nos peleamos, lo que tú quieras... pero ya con mi hijo, no, estamos hablando de un menor el cual tú has vivido, tú has criado, entre comillas y por ahí no voy a pasar".

Fani también ha explicado que ella misma le acompañó a poner la denuncia: "Ya está admitida a trámite y espero que la justicia nos dé la razón. De hecho, llevamos pruebas de que esto no viene de ahora sino que viene de antes".

Una relación "muerta"

"Nuestra relación está completamente muerta", dijo ella en plató. Verle me causa un poco de ansiedad porque sé que voy a revivir muchas cosas con él. Estoy expectante", confesaba Fani antes de verse las caras en plató con su ex, al que lleva casi dos años sin ver. "Mis últimos años no los recuerdo con cariño. Mi duelo lo viví dentro de la relación", añade. Y es que en su relación las deslealtades e infidelidades han estado presentes durante toda su relación y esto provoca un enfrentamiento entre ambos. Antes de coincidir en plató, Fani ha confesado que han engañado a la audiencia en varias ocasiones: cuando él le pidió matrimonio a ella por sorpresa en la hoguera final de 'La última tentación' ya estaba pactado, cuando ella le regaló una moto el día de su boda él ya la había visto una semana antes y le hizo llevarla a la tele... Una vez en plató los dos, reconocen que vendieron su ruptura cuando era mentira. Ante esto, Christofer se defiende alegando que se sentía manipulado por ella para hacer todas estas cosas.