¿Vuelve Miguel Bosé a España?

Ya han pasado poco más de 8 años, que el cantante Miguel Bosé decidiera alejarse de los escenarios por problemas de salud. En concreto, con sus cuerdas vocales. Sin embargo, el hijo de Dominguín prepara su vuelta a los escenarios.

El próximo viernes, 28 de febrero, el cantante se subirá a los escenarios en México, donde comenzará su gira que le llevará por Barcelona, Sevilla, Madrid o Bilbao entre otros.

¿Qué opina su familia?

La reaparición de Bosé en el mundo de la música ha despertado el interés de muchos. De hecho, su hermana, Lucía Dominguín, declaraba ante los micrófonos de Europa Press que “cuando Miguel llegue a España, desconecto el teléfono. No quiero saber nada ni de fans ni de amigos pidiéndome entradas… ¡Están todos volviéndose locos!” añadiendo que su hermano no está nervioso, sino “emocionado” pese a que no ha hablado todavía con él.

Otra de las que ha querido mostrar su apoyo al cantante es Palito Dominguín, que está muy emocionada con la vuelta a la música de su tío y, también, a España: “ Siempre me han encantado sus conciertos y, si puedo, ir, porque su puesta en escena es increíble” declaraba.